डॉक्टर साहब इसी ने काटा है इलाज कर दीजिए, सांप लेकर इमरजेंसी में पहुंचा युवक
कोतवाली देहात इलाके के चिलवरिया पुलिस चौकी क्षेत्र के चिलवरिया बाजार में आटा चक्की चलाता है युवक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 8:27 AM IST
बहराइच : मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में गुरुवार तो उस वक्त हड़कंप मच गया. जब युवक के परिजन सांप को डिब्बे में लेकर इलाज कराने पहुंचे. सांप देखते ही हुए युवक बोला, डॉक्टर साहब इसी ने मुझे काटा है इलाज कर दीजिए. डॉक्टरों ने युवक को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है. डॉक्टरों ने बताया है कि युवक की हालत स्थिर है.
कोतवाली देहात इलाके के चिलवरिया पुलिस चौकी के चिलवरिया बाजार के रहने वाले प्रकाश (40) पुत्र परशुराम ने बताया कि वह आटा चक्की चलाने का कार्य करते हैं. गुरुवार को वह चक्की चला रहे थे. इसी दौरान सांप के ऊपर उनका पैर पड़ गया. इस पर सांप ने उन्हें डंस लिया. सांप के डसने के बाद हालत गंभीर होने लगी तो परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज ले गए. जहां पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया.
मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉ. राजेश सोनकर ने बताया कि प्रकाश की हालत स्थिर बनी हुई है. उन्हें 24 घंटे के लिए अस्पताल में रखा जाएगा. वन विभाग से जुड़े विशेषज्ञ दबीर हसन ने बताया कि सांप के काटने पर अस्पताल जाकर डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए. कुछ सांप काफी खतरनाक और विषैले होते हैं. इसलिए सांप काटने पर तत्काल अस्पताल जाएं और डॉक्टर से इलाज कराएं.
