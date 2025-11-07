ETV Bharat / state

डॉक्टर साहब इसी ने काटा है इलाज कर दीजिए, सांप लेकर इमरजेंसी में पहुंचा युवक

बहराइच : मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में गुरुवार तो उस वक्त हड़कंप मच गया. जब युवक के परिजन सांप को डिब्बे में लेकर इलाज कराने पहुंचे. सांप देखते ही हुए युवक बोला, डॉक्टर साहब इसी ने मुझे काटा है इलाज कर दीजिए. डॉक्टरों ने युवक को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है. डॉक्टरों ने बताया है कि युवक की हालत स्थिर है.

बहराइच में सांप ने युवक को काटा. (Video Credit : ETV Bharat)

कोतवाली देहात इलाके के चिलवरिया पुलिस चौकी के चिलवरिया बाजार के रहने वाले प्रकाश (40) पुत्र परशुराम ने बताया कि वह आटा चक्की चलाने का कार्य करते हैं. गुरुवार को वह चक्की चला रहे थे. इसी दौरान सांप के ऊपर उनका पैर पड़ गया. इस पर सांप ने उन्हें डंस लिया. सांप के डसने के बाद हालत गंभीर होने लगी तो परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज ले गए. जहां पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया.