कांग्रेस पर बरसे बृजभूषण शरण सिंह, संविधान के दुरुपयोग का आरोप
राजनीतिक मजबूरी है कांग्रेस-सपा का गठबंधन: बृजभूषण
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 2:17 PM IST
बहराइच: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के तेवर कांग्रेस को लेकर काफी कड़े नजर आ रहे हैं. मारवाड़ी युवा मंच प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्षी दलों की राजनीति पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में दिए गए हालिया बयान को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया.
कांग्रेस पर भड़के बृजभूषण
पूर्व सांसद ने कहा कि देश के इतिहास में संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ है.उन्होंने आपातकाल के दौर का हवाला देते हुए कहा कि जिस पार्टी ने लाखों नागरिकों और छात्रों को जेलों में डाला था, आज वही पार्टी 'संविधान बचाओ' की बात कर रही है. जबकि उसका इतिहास संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत रहा है.
'राजनीतिक मजबूरी है सपा-कांग्रेस गठबंधन'
उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान से जुड़े सवालों पर भी उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच किसी बड़े वैचारिक विवाद जैसी स्थिति नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना और गठबंधन बनाए रखना उनकी मौजूदा राजनीतिक मजबूरी है.हालांकि, इस पूरी बातचीत के दौरान जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जुड़े सवाल पूछे गए, तो पूर्व सांसद उन पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आए.
खुद को मानते हैं बड़ा नेता- बृजभूषण
जब उनसे यह पूछा गया कि वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव में से किसे विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा मानते हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह ने इस सवाल को अपने ही अंदाज में टाल दिया. उन्होंने किसी भी विपक्षी नेता का नाम लेने के बजाय कहा कि वे सबसे बड़ा नेता खुद को ही मानते हैं. टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के साथ ही उनके इन राजनीतिक बयानों ने स्थानीय सियासी हलकों में चर्चा तेज कर दी है.
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