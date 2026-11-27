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कांग्रेस पर बरसे बृजभूषण शरण सिंह, संविधान के दुरुपयोग का आरोप

बहराइच: क्रिकेट कार्यक्रम में बृजभूषण के सियासी चौके ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के तेवर कांग्रेस को लेकर काफी कड़े नजर आ रहे हैं. मारवाड़ी युवा मंच प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्षी दलों की राजनीति पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में दिए गए हालिया बयान को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया.

बहराइच में बृजभूषण शरण सिंह के सियासी बोल (Video Credit; ETV Bharat) कांग्रेस पर भड़के बृजभूषण

पूर्व सांसद ने कहा कि देश के इतिहास में संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ है.उन्होंने आपातकाल के दौर का हवाला देते हुए कहा कि जिस पार्टी ने लाखों नागरिकों और छात्रों को जेलों में डाला था, आज वही पार्टी 'संविधान बचाओ' की बात कर रही है. जबकि उसका इतिहास संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत रहा है. 'राजनीतिक मजबूरी है सपा-कांग्रेस गठबंधन'