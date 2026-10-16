बहराइच DM ने CMO सहित 8 अधिकारियों के वेतन रोके; काम में लापरवाही पर लिया एक्शन
जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायत निस्तारण में जनता की संतुष्टि का स्तर 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 8:37 AM IST
बहराइच: जिलाधिकारी ने लापरवाही बरतने वाले सीएमओ सहित 8 अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं. डीएम की इस कार्रवाई के बाद जिले के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.
कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड, सीएमआईएस और विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान डीएम राजेश पांडेय ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में सुस्ती बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है.
समीक्षा के दौरान जननी सुरक्षा योजना में प्रगति बेहद खराब मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई. उन्होंने सीएमओ, जीएम डीआईसी, डीपीआरओ, डीसी एनआरएलएम, डीएसटीओ, अधिशासी अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण), जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) और जिला प्रोबेशन अधिकारी का वेतन रोकने के आदेश जारी किए.
इसके अलावा पंचायती राज विभाग के 15वें व 5वें वित्त, बाल विकास विभाग के पोषण मिशन, उद्योग विभाग की ओडीओपी टूलकिट योजना तथा नियोजन विभाग के लोक शिकायत निस्तारण में संतोषजनक परिणाम न मिलने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई.
मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए कि डीपीआरओ, डीपीओ और डीईएसटीओ से तत्काल स्पष्टीकरण तलब किया जाए. आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि शिकायतों के निस्तारण में जनता की संतुष्टि का स्तर किसी भी स्थिति में 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए.
असंतुष्ट मामलों में अधिकारी स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें और शिकायतकर्ताओं से संवाद करके उनका निस्तारण करें. इसके साथ ही एक करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए.
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