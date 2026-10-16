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बहराइच DM ने CMO सहित 8 अधिकारियों के वेतन रोके; काम में लापरवाही पर लिया एक्शन​

बहराइच DM ने CMO सहित 8 अधिकारियों के वेतन रोके. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: जिलाधिकारी ने लापरवाही बरतने वाले सीएमओ सहित 8 अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं. डीएम की इस कार्रवाई के बाद जिले के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड, सीएमआईएस और विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान डीएम राजेश पांडेय ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में सुस्ती बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है.