बहराइच में ससुर की मौत से आहत बहू ने खाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान तोड़ा दम

बहराइच : मोतीपुर थाना क्षेत्र के चितलहवा गांव में बुजुर्ग ससुर की मौत से आहत बहू ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया. महिला की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे मेडिकल काॅलेज रेफर कर दिया गया. मेडिकल काॅलेज में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

कोतवाल नगर प्रदीप सिंह ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के चितलहवा गांव की रहने वाले हरिलाल की पत्नी पपीता देवी (35) की मौत की सूचना मिली थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि बीमारी के चलते हरिलाल के पिता भूरे की तीन दिन पहले मौत हो गई थी. जिससे उसकी पत्नी काफी आहत थी. उसने खाना पीना छोड़ रखा था. हरिलाल मजदूर है, शनिवार सुबह काम पर चला गया था. इसी दौरान पपीता ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया. सूचना पर पहुंचे हरिलाल ने परिजनों की मदद से उसे स्थानीय सीएचसी पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.