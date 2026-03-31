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बहराइच में 15.40 लाख कैश और नोट गिनने वाली मशीन के साथ 6 साइबर ठग गिरफ्तार, मास्टरमाइंड कैफ भी पकड़ा गया

एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया, इस सिंडिकेट के अन्य सदस्यों और इनके संपर्कों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

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बहराइच में मास्टरमाइंड कैफ समेत 6 साइबर ठग अरेस्ट (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 5:51 PM IST

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बहराइच: भोले-भाले लोगों को निशाना बनाकर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. जनपद की साइबर और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ठगों के पास से लाखों की नकदी और महत्वपूर्ण उपकरण बरामद किए हैं. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से नोट गिनने वाली मशीन, लग्जरी कार और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं.

एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि इस सिंडिकेट के अन्य सदस्यों और इनके संपर्कों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

जानकारी देते एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी. (Video Credit: ETV Bharat)

सीधे-साधे लोगों के खातों का करते थे इस्तेमाल: पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह का सदस्य मोहम्मद आमिर सीधे-साधे लोगों से संपर्क कर उनके बैंक खाते और जरूरी दस्तावेज हासिल कर लेता था. इन दस्तावेजों को शहर के अर्शियान उर्फ सुहेल के माध्यम से नूर अहमद तक पहुंचाया जाता था, जो खातों की पूरी जानकारी जुटाता था. इसके बाद रामगांव क्षेत्र का मास्टरमाइंड मोहम्मद कैफ इन खातों में साइबर ठगी के जरिए जुटाया गया काला धन ट्रांसफर कर देता था. रुपये आने के बाद मूल खाताधारकों को ही बैंक से नकदी निकालने के लिए भेजा जाता था, ताकि ट्रांजैक्शन वैध लगे.

15.40 लाख रुपये कैश, XUV-700 बरामद: जैसे ही खाताधारक बैंक से पैसे लेकर बाहर आते थे, गिरोह के सदस्य उनसे पूरी रकम ले लेते थे और उन्हें नाममात्र का हिस्सा देकर विदा कर देते थे. पुलिस ने इस गिरोह के कब्जे से ठगी के कुल 15.40 लाख रुपये कैश, एक शानदार XUV-700 कार और 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. इसके साथ ही नोटों की गड्डियां गिनने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक मशीन और चेकबुक भी पुलिस ने साक्ष्य के रूप में जब्त की है. एसपी ग्रामीण ने बताया कि शिकायतों के आधार पर बिछाए गए जाल में एक-एक कर सभी ठग पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

खाताधारक भी पुलिस की गिरफ्त में: इस मामले में पुलिस ने मटेरा निवासी सत्येंद्र कुमार और बशीरगंज के रामजी यादव को भी गिरफ्तार किया है, जो अपने खातों में ठगी की रकम मंगाने में शामिल थे. इन सभी 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गिरोह अब तक दर्जनों लोगों को अपना शिकार बना चुका है और लाखों का लेन-देन कर चुका है. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी लालच में आकर अपने बैंक खाते और केवाईसी दस्तावेज अजनबियों को न सौंपें.

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