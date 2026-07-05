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शादी समारोह में जा रही महिला को सरयू नहर में खींच ले गया मगरमच्छ, तीन किमी दूर मिला शव

बहराइच : सुजौली थाना क्षेत्र के चफरिया ग्राम के मोहकमपुरवा में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब गांव की अधेड़ महिला को मगरमच्छ द्वारा निवाला बनाए जाने की खबर परिजनों को मिली. शादी समारोह में शामिल होने जा रही महिला को मगरमच्छ अपने जबड़ों में दबोच कर सरयू नहर में चला गया था. काफी खोजबीन के बाद महिला का शव घर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस टीन ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

जानकारी देते अब्दुल अजीज ग्राम प्रधान. (Video Credit : ETV Bharat)





सुजौली थाना क्षेत्र के चफरिया ग्राम के मोहकमपुरवा की रहने वाली केतकी (55) पत्नी रमेश पड़ोसी गांव हजारीपुरवा में शादी समारोह में शामिल होने के लिए शनिवार को घर से निकली थी. देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की और पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. रविवार को कुछ ग्रामीणों ने सरयू नहर के 10 नंबर पुल से लगभग 500 मीटर दूरी पर रामपुरवा गांव में मगरमच्छ को देखा. नजदीक जाने पर पता चला कि मगरमच्छ मुंह में शव दबाए था. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शोर मचा कर किसी तरह मगरमच्छ को भगाया.



