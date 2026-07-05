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शादी समारोह में जा रही महिला को सरयू नहर में खींच ले गया मगरमच्छ, तीन किमी दूर मिला शव

बहराइच में सुजौली थाना क्षेत्र के चफरिया ग्राम के मोहकमपुरवा की रहने वाली थी महिला.

बहराइच में मगरमच्छ का हमला
बहराइच में मगरमच्छ का हमला. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 2:39 PM IST

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बहराइच : सुजौली थाना क्षेत्र के चफरिया ग्राम के मोहकमपुरवा में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब गांव की अधेड़ महिला को मगरमच्छ द्वारा निवाला बनाए जाने की खबर परिजनों को मिली. शादी समारोह में शामिल होने जा रही महिला को मगरमच्छ अपने जबड़ों में दबोच कर सरयू नहर में चला गया था. काफी खोजबीन के बाद महिला का शव घर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस टीन ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

जानकारी देते अब्दुल अजीज ग्राम प्रधान. (Video Credit : ETV Bharat)



सुजौली थाना क्षेत्र के चफरिया ग्राम के मोहकमपुरवा की रहने वाली केतकी (55) पत्नी रमेश पड़ोसी गांव हजारीपुरवा में शादी समारोह में शामिल होने के लिए शनिवार को घर से निकली थी. देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की और पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. रविवार को कुछ ग्रामीणों ने सरयू नहर के 10 नंबर पुल से लगभग 500 मीटर दूरी पर रामपुरवा गांव में मगरमच्छ को देखा. नजदीक जाने पर पता चला कि मगरमच्छ मुंह में शव दबाए था. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शोर मचा कर किसी तरह मगरमच्छ को भगाया.

मगरमच्छ के जाने के बाद महिला के शव की शिनाख्त केतकी (55) पत्नी रमेश के रूप में हुई. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. ग्रामीणों का कहना है कि मगरमच्छ ने महिला का एक पर खा चुका था. इसके अलावा शरीर पर भी कई गहरे जख्म थे. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़े जाने की गुहार लगाई है.

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