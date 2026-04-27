ETV Bharat / state

बहराइच: घर में ज़मीन पर सो रहे पति-पत्नी को सांप ने डसा, इलाज के दौरान दोनों की मौत

मोतीपुर क्षेत्र में घर में सो रहे दंपती की सांप के काटने से मौत हो गई. मेडिकल कॉलेज में दोनों ने दम तोड़ दिया.

Photo Credit: ETV Bharat
बहराइच: जमीन पर सो रहे दंपत्ति के लिए काल बना सांप, एक साथ उठी पति-पत्नी की अर्थी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: बहराइच जनपद में घर में सो रहे एक दंपती को सांप ने काट लिया, जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. यह घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र के पडरिया ग्राम की है, जहां 26 वर्षीय सुनील और उसकी 25 वर्षीय पत्नी सपना खाना खाकर जमीन पर सो रहे थे.

रात के समय घर में घुसे एक जहरीले सांप ने दोनों को एक-एक कर डस लिया. सांप के काटने के बाद दोनों दर्द से चीखने-चिल्लाने लगे, जिसकी आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य दौड़कर मौके पर पहुंचे.

जानकारी देते सीएमओ. (Video Credit: ETV Bharat)

इलाज के दौरान दोनों की मौत: परिजनों ने जब कमरे में सांप को देखा तो उनके होश उड़ गए और वहां हड़कंप मच गया. आनन-फानन में सुनील और सपना को शहर के मेडिकल कॉलेज लाकर भर्ती कराया गया. अस्पताल के सीएमएस डॉ. एमएमएम त्रिपाठी ने बताया कि आज सुबह करीब तीन बजे दोनों को गंभीर हालत में लाया गया था. डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया, लेकिन जहर के असर के कारण इलाज के दौरान ही दोनों की जान चली गई.

एक साथ उठी पति-पत्नी की अर्थी: सुनील के पिता गोरखनाथ ने बताया कि वह ईंट भट्ठे पर मजदूरी का काम करते थे. रात को पूरे परिवार ने एक साथ खाना खाया था और सभी अपने-अपने कमरों में सोने चले गए थे. अचानक आई चीख-पुकार ने खुशहाल परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं. दंपत्ति की मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया.

एक साथ उठी पति-पत्नी की अर्थी: अस्पताल प्रशासन की सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंची. कोतवाल नगर प्रदीप सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस इस मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई कर रही है.

यह भी पढ़ें- बढ़ गया DA ! 14 लाख सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों को खाते में पैसे का इंतजार

TAGGED:

COUPLE DEATH BAHRAICH
MOTIPUR POLICE STATION
BAHRAICH MEDICAL COLLEGE
SUNIL AND SAPNA DEATH
BAHRAICH SNAKE BITE DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.