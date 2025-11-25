ETV Bharat / state

भारत में घुसपैठ; इंडो नेपाल बॉर्डर पर पाकिस्तानी वीजा के साथ पकड़ा गया चीनी नागरिक

एसएसबी ने किया गिरफ्तार. कुछ दिन पहले दो विदेशी नागरिकों को घुसपैठ करते समय पकड़ा गया था.

इंडो नेपाल बार्डर पर संदिग्ध चीनी नागरिक गिरफ्तार.
इंडो नेपाल बार्डर पर संदिग्ध चीनी नागरिक गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 10:47 AM IST

2 Min Read
बहराइच : दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद से इंडो नेपाल बॉर्डर रूपईडीहा चेक पोस्ट पर एसएसबी मुस्तैदी से अभियान चला रही है. इसी कड़ी में बीते सोमवार को एसएसबी टीम ने इंडो नेपाल बॉर्डर से एक चीनी नागरिक को पाकिस्तानी वीजे के साथ भारत में घुसपैठ करते समय गिरफ़्तार कर लिया गया. संदिग्ध युवक को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया है. संदिग्ध चीनी नागरिक के पास से 3 मोबाइल फोन, चीनी पासपोर्ट, पाकिस्तानी, नेपाली व वियतनाम का वीजा भी बरामद हुआ है.

इंडो नेपाल बार्डर पर संदिग्ध चीनी नागरिक गिरफ्तार. (Video Credit : ETV Bharat)

सीओ नानपारा प्रद्युम्न सिंह के मुताबिक दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद से इंडो नेपाल बार्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. आने जाने वालों को सघन तलाशी के बाद ही जनपद में प्रवेश दिया जा रहा है. रूपईडीहा चेक पोस्ट पर बीते सोमवार को एसएसबी व पुलिस टीम ने कांबिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को पकड़ा. युवक अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने के साथ वीडियो बना रहा था. सुरक्षाकर्मियों ने पूछताछ की तो वह चीनी भाषा में बोलने लगा. इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पकड़े गए संदिग्ध चीनी नागरिक की पहचान लियू कुंजिंग (49) निवासी हुनान प्रोविंस चीन के रूप में हुई है. उसके पास से 3 मोबाइल फोन, चीनी पासपोर्ट, पाकिस्तानी, नेपाली व वियतनाम का वीजा भी बरामद हुए हैं.

सीओ नानपारा प्रद्युम्न सिंह के अनुसार संदिग्ध युवक को बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां के हवाल कर दिया गया है. पूछताछ के दौरान उसने बताया है कि 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक वह पाकिस्तान में रहा. इसके बाद 15 नवंबर को टूरिस्ट वीजा लेकर काठमांडू नेपाल आया था. एसएसबी द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया है कि उसके पास से नेपाल का मैप बरामद हुआ है. जिसमें भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों को चिन्हित भी किया गया है. फिलहाल पूछताछ के बाद चीनी नागरिक को जेल भेज दिया गया है.


TAGGED:

SSB ACTION IN BAHRAICH
INDO NEPAL BORDER
INFILTRATION INTO INDIA
भारत में घुसपैठ
SSB ACTION ON INDO NEPAL BORDER

