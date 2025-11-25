ETV Bharat / state

भारत में घुसपैठ; इंडो नेपाल बॉर्डर पर पाकिस्तानी वीजा के साथ पकड़ा गया चीनी नागरिक

बहराइच : दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद से इंडो नेपाल बॉर्डर रूपईडीहा चेक पोस्ट पर एसएसबी मुस्तैदी से अभियान चला रही है. इसी कड़ी में बीते सोमवार को एसएसबी टीम ने इंडो नेपाल बॉर्डर से एक चीनी नागरिक को पाकिस्तानी वीजे के साथ भारत में घुसपैठ करते समय गिरफ़्तार कर लिया गया. संदिग्ध युवक को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया है. संदिग्ध चीनी नागरिक के पास से 3 मोबाइल फोन, चीनी पासपोर्ट, पाकिस्तानी, नेपाली व वियतनाम का वीजा भी बरामद हुआ है.

इंडो नेपाल बार्डर पर संदिग्ध चीनी नागरिक गिरफ्तार. (Video Credit : ETV Bharat)

सीओ नानपारा प्रद्युम्न सिंह के मुताबिक दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद से इंडो नेपाल बार्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. आने जाने वालों को सघन तलाशी के बाद ही जनपद में प्रवेश दिया जा रहा है. रूपईडीहा चेक पोस्ट पर बीते सोमवार को एसएसबी व पुलिस टीम ने कांबिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को पकड़ा. युवक अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने के साथ वीडियो बना रहा था. सुरक्षाकर्मियों ने पूछताछ की तो वह चीनी भाषा में बोलने लगा. इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पकड़े गए संदिग्ध चीनी नागरिक की पहचान लियू कुंजिंग (49) निवासी हुनान प्रोविंस चीन के रूप में हुई है. उसके पास से 3 मोबाइल फोन, चीनी पासपोर्ट, पाकिस्तानी, नेपाली व वियतनाम का वीजा भी बरामद हुए हैं.