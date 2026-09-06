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बहराइच में व्यापारी की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा; पुलिस के विरोध में निकला कैंडल मार्च, सीओ को सौंपा ज्ञापन

कोतवाली देहात इलाके में कटी चौराहे के पास 29 अगस्त को हुई थी सड़क दुर्घटना.

बहराइच में कैंडल मार्च निकालते लोग.
बहराइच में कैंडल मार्च निकालते लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 9:56 AM IST

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बहराइच : कोतवाली देहात इलाके में कटी चौराहे के पास बीती 29 अगस्त को हुए संदिग्ध सड़क हादसे ने अब तूल पकड़ लिया है. मिठाई व्यापारी मानस की मौत के मामले में पुलिस की लचर कार्रवाई से नाराज लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए. रक्षाबंधन के दूसरे दिन अपनी जान गंवाने वाले मानस को इंसाफ दिलाने के लिए परिजनों के साथ पूरे शहर ने कैंडल मार्च निकाला.

बहराइच में कैंडल मार्च निकालते लोग. (Video Credit : ETV Bharat)

छावनी चौराहे से शुरू हुआ यह विशाल कैंडल मार्च शहीद उद्यान तक पहुंचा. मार्च में शामिल लोगों का कहना है कि रईसजादों की ऐसी जानलेवा लापरवाही पर जब तक कड़ा एक्शन नहीं होगा, तब तक सड़कों पर बेकसूर लोग यूं ही मरते रहेंगे. शहीद उद्यान पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा को सौंपा. सीओ सिटी ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है.

बता दें, बीती 29 अगस्त को कोतवाली देहात इलाके के कटी चौराहे के पास स्कूटी से जा रहे युवा मिठाई व्यापारी मानस को एक तेज रफ्तार इनोवा चालक ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मानस की मौके पर ही मौत हो गई. शुरुआत में यह सामान्य सड़क दुर्घटना लग रही थी, लेकिन जैसे ही घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, सबके होश उड़ गए.

फुटेज में साफ दिखा कि इनोवा की रफ्तार बेकाबू थी. इसके बाद पुलिस पर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगा है. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने बेहद हल्की धाराओं में केस दर्ज कर खानापूर्ति की. जिसके चलते आरोपी चालक को कोर्ट से फौरन जमानत मिल गई. पुलिस की इसी लचर कार्यशैली के खिलाफ शहर का गुस्सा फूट पड़ा.

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