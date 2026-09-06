ETV Bharat / state

बहराइच में व्यापारी की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा; पुलिस के विरोध में निकला कैंडल मार्च, सीओ को सौंपा ज्ञापन

बहराइच में कैंडल मार्च निकालते लोग. ( Photo Credit : ETV Bharat )