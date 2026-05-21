बीजेपी विधायक सरोज सोनकर के रिश्तेदार की हत्या; जिंदा जलाने के बाद पेड़ से लटकाया शव, 5 लोगों पर FIR
परिजनों ने अतीक, आशिक और शाकिर समेत 5 लोगों पर अपहरण के बाद जिंदा जलाने और लाश को पेड़ पर लटाने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 9:10 PM IST
बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बलहा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सरोज सोनकर के रिश्तेदार का शव पेड़ से लटका हुआ मिला. जैसे ही इस वारदात की भनक स्थानीय प्रशासन को लगी, जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया.
बताया जा रहा है कि युवक अपने मामा के घर गया हुआ था, जहां देर रात उसका शव पेड़ से लटका मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
परिजनों ने लगाया अपहरण और हत्या का आरोप: इस वारदात के बाद से युवक के परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों ने पुलिस के सामने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि युवक का पहले अपहरण किया गया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई. बलहा विधायक सरोज सोनकर के ये रिश्तेदार रूपईडीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं. थाना क्षेत्र के कन्हरा सुमेरपुर ग्राम के रहने वाले पीड़ित पिता रामफेरन ने बताया कि उनका 21 वर्षीय बेटा रोहित बीती 17 तारीख को अपने मामा के घर नव्वागांव गया हुआ था.
ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने की कोशिश: पिता का आरोप है कि वहीं से आरोपियों ने उनके बेटे रोहित का अपहरण कर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की. इसके बाद बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए उस पर कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई. आरोपियों ने उसे सड़क किनारे जान से मारने के बाद शव को पेड़ पर रस्सी के सहारे लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे. जैसे ही इस खौफनाक वारदात की जानकारी भाजपा विधायक को हुई, वह भी तुरंत बिना देरी किए मौके पर पहुंच गईं.
अतीक और आशिक समेत 5 पर केस दर्ज: विधायक के रिश्तेदार की हत्या की सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी समेत कई थानों की फोर्स और अन्य उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए. परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके बेटे को अतीक, आशिक, शाकिर, शमशाद समेत अन्य लोगों ने मिलकर इस खौफनाक वारदात का शिकार बनाया है. इस मामले में रूपईडीहा थाना प्रभारी रमेश सिंह रावत ने बताया कि पिता की तहरीर के आधार पर पांच नामजद व कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
पुलिस की कई टीमें मामले की जांच-पड़ताल कर रही हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी. उधर, बलहा विधायक ने स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है.
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