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बीजेपी विधायक सरोज सोनकर के रिश्तेदार की हत्या; जिंदा जलाने के बाद पेड़ से लटकाया शव, 5 लोगों पर FIR

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा रोहित की मौत का राज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बलहा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सरोज सोनकर के रिश्तेदार का शव पेड़ से लटका हुआ मिला. जैसे ही इस वारदात की भनक स्थानीय प्रशासन को लगी, जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि युवक अपने मामा के घर गया हुआ था, जहां देर रात उसका शव पेड़ से लटका मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. विधायक के रिश्तेदार रोहित हत्याकांड में अतीक और शमशाद समेत 5 नामजद, SP ग्रामीण पहुंचे मौके पर. (Video Credit: ETV Bharat) परिजनों ने लगाया अपहरण और हत्या का आरोप: इस वारदात के बाद से युवक के परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों ने पुलिस के सामने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि युवक का पहले अपहरण किया गया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई. बलहा विधायक सरोज सोनकर के ये रिश्तेदार रूपईडीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं. थाना क्षेत्र के कन्हरा सुमेरपुर ग्राम के रहने वाले पीड़ित पिता रामफेरन ने बताया कि उनका 21 वर्षीय बेटा रोहित बीती 17 तारीख को अपने मामा के घर नव्वागांव गया हुआ था.