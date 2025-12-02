ETV Bharat / state

बहराइच का आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में कैद, 6 दिनों से मचा रखी थी दहशत

फखरपुर थाना क्षेत्र के उमरी दहरो गांव की वृद्धा को लहूलुहान कर दिया था. वृद्धा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

पिंजरे में आदमखोर तेंदुआ.
पिंजरे में आदमखोर तेंदुआ. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 12:42 PM IST

बहराइच : फखरपुर थाना क्षेत्र में आतंक पर्याय बने आदमखोर तेंदुआ को पकड़ने में वन विभाग टीम को सफलता मिल गई है. आदमखोर तेंदुआ कारीपुरवा गांव में लगाए गए पिंजरे में कैद हुआ है. पकड़े गए तेंदुए को पहले जिला मुख्यालय लाया गया. तेंदुआ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

बहराइच का आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में कैद (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, बीते 26 नवंबर को फखरपुर थाना क्षेत्र के उमरी दहरो गांव की शांति पत्नी राजित राम (62) को तेंदुआ गन्ने के खेत में घसीट ले गया था. ग्रामीणों की मदद से काफी ढूंढ के बाद शांति गंभीर हालत में मिली थी. तेंदुए के हमले से शांति काफी जख्मी हो गई थी. परिजनों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था. जहां इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इसके बाद क्षेत्र में तेंदुए को लेकर काफी दहशत थी. ग्रामीण लगातार रतजगा कर रहे थे.

डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि महिला पर तेंदुए के हमले की सूचना के बाद इलाके में कई स्थानों पर पिंजरे लगाए गए थे. साथ ही वन विभाग की टीम ग्रामीणों को लेकर लगातार कांबिंग कर रही थी. मंगलवार को तेंदुआ कारीपुरवा में लगे पिंजरे में कैद हो गया है. यह नर तेंदुआ है, जिसकी उम्र करीब 4 वर्ष है. डॉक्टरों का पैनल बनाकर तेंदुए का डॉक्टरी परीक्षण कराया जाएगा. जिसके बाद तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा.

