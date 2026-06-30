बहराइच : थाने की बैरक में फंदे से लटका मिला महिला आरक्षी का शव, कारणों की जांच में जुटी पुलिस
मूलरूप से नौतनवा महराजगंज निवासी महिला आरक्षी ज्योति पासवान (25) हुजूरपुर थाने में तैनात थीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 10:00 AM IST
बहराइच : हुजूरपुर थाने में तैनात महिला आरक्षी ज्योति पासवान (25) का शव सोमवार शाम थाना परिसर स्थित बैरक में संदिग्ध हालात में फंदे से लटकता मिला. मूलरूप से महाराजगंज निवासी आरक्षी ज्योति पासवान 2019 बैच की सिपाही थीं. वह पिछले एक साल से थाने में तैनात थीं.
घटनाक्रम के अनुसार हुजूरपुर थाने में तैनात रही ज्योति पासवान के काफी देर तक कमरे से बाहर न आने पर साथी महिला आरक्षी ने दरवाजा खटखटाया था. अंदर से कोई आवाज न आने पर जब आरक्षियों ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और जाकर देखा ज्योति का शव फंदे से लटका मिला था. महिला आरक्षी का शव फंदे से लटका मिलने की खबर मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आननफानन एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह समेत कई बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे.
एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि जानकारी मिलते ही मौके का निरीक्षण किया है. कुछ बातें प्रकाश में आई हैं. जिसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है. महिला आरक्षी 2019 बैच की आरक्षी है. 15 फरवरी 2024 को महिला आरक्षी की थाने में तैनाती हुई थी. इससे पूर्व वह न्यायालय सुरक्षा में तैनात थीं. ज्योति पासवान मूलरूप से नौतनवा महराजगंज की रहने वाली थी. मौजूदा समय में पूरा परिवार कानपुर में रहता है. महिला आरक्षी के परिजनों को सूचना दे दी गई है. परिजनों के आने के बाद उनकी मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.