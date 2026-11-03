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बहराइच में जलपरी शो के दौरान एक्वेरियम टूटा; कांच लगने से 4 बच्चों समेत 15 घायल, शो संचालक फरार

बहराइच में जलपरी शो के दौरान हादसा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बहराइच : फखरपुर थाना क्षेत्र के खालिदपुर गांव में आयोजित दादा मियां के उर्स में जलपरी शो के दौरान एक्वेरियम टूट गया. एक्वेरियम के टूटे कांच की चपेट में आने से 4 बच्चों समेत करीब 15 लोग घायल हो गए. बच्चों को हालत गंभीर बताई जा रही है. परिजनों घायल बच्चों को पहले स्थानीय अस्पताल ले गए. जहां से दो बच्चों की हालत गंभीर देख बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. हादसे के बाद शो संचालक मौके से फरार हो गया. पुलिस उर्स का आयोजन कराने वाले चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

जलपरी शो के दौरान एक्वेरियम टूटने के चश्मदीद. (Video Credit : ETV Bharat) बताया गया कि फखरपुर थाना क्षेत्र के खालिदपुर ग्राम में दादा मियां उर्स का आयोजन चल रहा है. उर्स में बड़ी संख्या में आसपास के लोग पहुंचते हैं. सोमवार को उर्स में जलपरी शो का भी चल रहा था. इसी दौरान अचानक से शीशा (एक्वेरियम) टूटने से पास खड़े लोग चपेट में आने से घायल हो गए. चार मासूमों के शरीर में कांच के टुकड़े घुस गए हैं. घटना में गांव निवासी 11 वर्षीय सादिक, 10 वर्षीय फहद, 9 वर्षीय अर्श व 7 वर्षीय बुरऊ घायल बताए जा रहे हैं. घटना की जानकारी होते ही सीओ कैसरगंज डीके श्रीवास्तव दल बल के साथ मौके पर पहुंचे.