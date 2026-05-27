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बहराइच में एंटी करप्शन की कार्रवाई: लेखपाल उमेश कुमार पाठक 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

एंटी-करप्शन टीम ने महसी तहसील के सराय मेहराबाद में तैनात लेखपाल उमेश कुमार पाठक को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

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लेखपाल उमेश पाठक की गिरफ्तारी से बहराइच राजस्व विभाग में हड़कंप, कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 3:22 PM IST

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Updated : May 27, 2026 at 3:30 PM IST

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बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एंटी करप्शन की टीम ने एक लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. यह मामला जनपद के महसी तहसील क्षेत्र का है, जहां तैनात राजस्व लेखपाल उमेश कुमार पाठक को 10 हजार रुपये की नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है. इस मामले में पीड़ित शिकायतकर्ता दुलारे यादव ने एंटी करप्शन टीम को एक लिखित शिकायत की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बाबा विश्वनाथ के नाम दर्ज पैतृक जमीन का कुर्रा (हिस्सा) बनाकर कोर्ट में पेश करने के एवज में लेखपाल उमेश कुमार पाठक घूस मांग रहा था.

निरीक्षक राम सहाय यादव के नेतृत्व में बिछा जाल: शिकायत पर देवीपाटन मण्डल गोण्डा के ट्रैप टीम प्रभारी निरीक्षक राम सहाय यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक, जैसे ही बुधवार शाम करीब 7 बजे शहर के कोतवाली देहात इलाके में स्थित मिर्जा नदीम बेग के फार्म हाउस पर लेखपाल ने दुलारे यादव से 10 हजार की रिश्वत की रकम अपने कब्जे में ली, वैसे ही एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को रंगे हाथ दबोच लिया. टीम ने मौके पर ही केमिकल टेस्ट के जरिए रिश्वत के नोट बरामद कर आरोपी के हाथ धुलवाए, जिससे पानी का रंग गुलाबी हो गया.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज: गिरफ्तार किया गया आरोपी लेखपाल उमेश कुमार पाठक मूल रूप से श्रावस्ती जनपद के लाहोर कला भगवानपुर इलाके का रहने वाला है. वह वर्तमान समय में बहराइच जिले के महसी तहसील अंतर्गत सराय मेहराबाद क्षेत्र में लेखपाल के पद पर तैनात था. एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ बहराइच के थाना कोतवाली देहात में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है. पुलिस अब आरोपी को जेल भेजने के साथ ही आगे की आवश्यक विभागीय और कानूनी कार्रवाई कर रही है. योगी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हुई इस बड़ी कार्रवाई से पूरे राजस्व महकमे में हड़कंप मच गया है.

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Last Updated : May 27, 2026 at 3:30 PM IST

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