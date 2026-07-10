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एंटी करप्शन टीम का एक्शन; कृषि अधिकारी के लिपिक को पांच हजार घूस लेते किया गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में घूसखोर लिपिक युगुल किशोर अवस्थी. ( Photo Credit : ETV Bharat )