एंटी करप्शन टीम का एक्शन; कृषि अधिकारी के लिपिक को पांच हजार घूस लेते किया गिरफ्तार
श्रावस्ती जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में तैनात कनिष्ठ लिपिक ने बीज की दुकान का लाइसेंस जारी करने के लिए घूस मांगी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 10:59 AM IST
बहराइच : बीज की दुकान का लाइसेंस जारी करने के नाम पर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में तैनात कनिष्ठ लिपिक युगुल किशोर अवस्थी को घूस की रकम लेना काफी महंगा पड़ा गया. शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाकर कनिष्ठ लिपिक को घूस की रकम लेने पर धर दबोचा है. अचानक हुई इस कार्रवाई से विकास भवन में हड़कंप की स्थिति रही.
बताया गया कि विकास भवन में जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में तैनात कनिष्ठ लिपिक युगुल किशोर अवस्थी ने बीज की दुकान का लाइसेंस जारी करने के लिए पांच हजार रुपये की मांग की थी. इस बाबत भिनगा थाना क्षेत्र के बदरहा शिवाजीपुरम के रहने वाले अजय कुमार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की थी. शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम के प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार सिंह ने घेराबंदी करते हुए केमिकल लगे हुए 5000 रुपये शिकायतकर्ता के जरिए कनिष्ठ लिपिक युगुल किशोर अवस्थी के पास भेजे.
विकास भवन के कक्ष संख्या 12 में मौजूद कनिष्ठ लिपिक युगुल किशोर को अजय ने रुपये दिए तो एंटी करप्शन टीम ने कनिष्ठ लिपिक को धर दबोचा. एंटी करप्शन टीम के प्रभारी धनंजय सिंह ने बताया कि अजय कुमार की लिखित शिकायत के बाद मुख्यालय से टीम बनाकर विकास भवन भेजी गई था. कनिष्ठ लिपिक को पांच हजार रुपये की घूस लेने के आरोप में रंगे हाथ पकड़ा गया है. इस संबंध में भिनगा कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है. कनिष्ठ लिपिक युगुल किशोर अवस्थी पुत्र सहजराम निवासी सहसा थाना पयागपुर जनपद बहराइच के रहने वाला है. आरोपी को भिनगा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है, जहां से जेल भेजा जाएगा.
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