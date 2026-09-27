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AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा-सपा को कहा "धोखेबाज", राजा सुहेलदेव के लिए कही ऐसी बात

बहराइच पहुंचे एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बहराइच : हजरत सैय्यद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भाजपा और सपा पर जमकर जुबानी हमला बोला है. इस दौरान पूर्व मंत्री यासर शाह के गणेश पूजा में जाने को लेकर भी टिप्पणी की. साथ ही राजा सुहेलदेव के इतिहास और उनकी प्रतिमा स्थापना की घोषणा पर भी टिप्पणी की.