AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा-सपा को कहा "धोखेबाज", राजा सुहेलदेव के लिए कही ऐसी बात
एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली शनिवार को हजरत सैय्यद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 11:09 AM IST
बहराइच : हजरत सैय्यद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भाजपा और सपा पर जमकर जुबानी हमला बोला है. इस दौरान पूर्व मंत्री यासर शाह के गणेश पूजा में जाने को लेकर भी टिप्पणी की. साथ ही राजा सुहेलदेव के इतिहास और उनकी प्रतिमा स्थापना की घोषणा पर भी टिप्पणी की.
बहराइच पहुंचे एआईएमआईएम नेता शौकत अली ने पहले हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर किया. इसके बाद भाजपा-सपा पर टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है. भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए उनकी पार्टी सभी सेक्युलर दलों से गठबंधन को तैयार है.
शौकत अली ने सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह पर भी निशाना साधा. कहा कि इस्लाम में दोहरी भूमिका नहीं होनी चाहिए. मुस्लिम का तिलक लगाकर मंदिर जाना या भंडारे में शामिल होना मजहब से विश्वासघात है. उसी तरह यासर शाह को कृत्य भी दोहरेपन का उदाहरण है. दरअसल, यासर शाह दो दिन पहले काजीपुरा के लालेश्वर नाथ मंदिर में गणेश प्रतिमा के दर्शन करने गए थे. उन्होंने गले में हनुमान जी का गमछा डाला और भंडारे में भी शामिल हुए थे. कहा कि जो मजहब को धोखा दे सकता है. वो पूरी दुनिया को धोखा दे सकता है.
शौकत अली ने सपा नेत्री सीमा राजभर के बयान पर भी टिप्पणी की. कहा कि राजा सुहेलदेव के बारे में अधूरी बातें कही जा रही हैं. महिलाओं की इज्जत लूटने वाले राजाओं के नाम भी सामने आने चाहिए. अगर सैयद सालार मसूद गाजी की तरफ इशारा किया जा रहा है तो देश का संविधान किसी महापुरुष पर अभद्र टिप्पणी की इजाजत नहीं देता. शौकती अली ने सपा मुखिया अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों की निंदा की.
सैयद सालार मसूद गाज़ी की याद में लगने वाले मेले को बंद करने पर कहा कि मेले से 70-80 फीसदी दुकानें-रोजगार हिंदू भाईयों के थे. सबकी रोजी रोटी छीन ली गई. दरगाह में सूर्यकुंड की बात पर कहा कि ये पुरातन की बातें हैं. किसी धार्मिक स्थल के बारे में मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना नहीं चाहिए.
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