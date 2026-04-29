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अनुपमा जायसवाल: जिसका पुतला फूंका ,उसी ने हाल-चाल पूछा,अब "अपनों" की बारी

बहराइच में डीएम चौक पर प्रदर्शन के दौरान पुतला जलाते वक्त आग की लपटों से झुलस गई थीं.

भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल से मिलने पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम.
भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल से मिलने पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 10:43 AM IST

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Updated : April 29, 2026 at 10:54 AM IST

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बहराइच : महिला आरक्षण के समर्थन में पुतला दहन के दौरान आग की चपेट में आईं भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं. घटना शनिवार को बहराइच में डीएम चौक पर हुई थी. बीते मंगलवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव उनका हालचाल लेने मेदांता अस्पताल में पहुंचे थे. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई बड़े नेता अस्पताल पहुंचे. जिनमें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शामिल रहे.

भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल से मिलने पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव.
भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल से मिलने पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव. (Photo Credit : ETV Bharat)

बता दें, उत्तर प्रदेश की बहराइच सदर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून) के समर्थन में निकाले गए विरोध प्रदर्शन में पुतला दहन के दौरान आग की चपेट में आ गई थीं. वे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पुतले जलाते समय अचानक भड़की लपटों से झुलस गई थीं. उनका चेहरा, माथा और बाल झुलस गए हैं. उनका मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है.





मंगलवार शाम को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा उत्तर प्रदेश के महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचे. उन्होंने अनुपमा जायसवाल का कुशलक्षेम जाना, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. इसके पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अचानक मेदांता अस्पताल पहुंचे और पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल से मुलाकात कर उनका स्वास्थ्य जानकर जल्द ठीक होने की कामना की. यह मुलाकात राजनीतिक विरोध के बीच एक मानवीय कदम के रूप में देखी जा रही है.

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Last Updated : April 29, 2026 at 10:54 AM IST

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BJP MLA ANUPAMA JAISWAL

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