बहराइच में गरजा सीएम योगी का बुलडोजर; सरकारी जमीन पर बनीं 10 दुकानें ध्वस्त, SDM बोलीं-अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं

तालाब की जमीन पर किया गया था कब्जा, गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से की थी इसकी शिकायत.

Photo Credit; ETV Bharat
बहराइच में गरजा बुलडोजर. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 11:50 AM IST

Updated : December 23, 2025 at 1:19 PM IST

बहराइच: इंडो नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है. अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाई गई 10 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया. जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस व राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही. पुलिस बल को देखते हुए किसी ने विरोध नहीं किया.

मोनालिसा जौहरी, एसडीएम (Video Credit; ETV Bharat)

जनपद के नानपारा तहसील इलाके के लालबोझी ग्राम में सड़क किनारे सरकारी जमीन है. तालाब की इस भूमि पर माझोबा भुलौरा निवासी छोटकन खां ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था. इसी के साथ उस पर 10 पक्की दुकानों को भी बनवा लिया था. गांव के रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की थी.

उसके बाद जब एसडीएम नानपारा मोनालिसा जौहरी ने इसकी जांच कराई, तो सभी शिकायतें सही निकलीं. जिस पर सोमवार को राजस्व व पुलिस टीम की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा. देखते ही देखते सभी पक्की बनीं हुई 10 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया. वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया.

इस मामले में एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने बताया कि सरकारी जमीन पर जो भी अवैध तरीके से कब्जा करेगा, उस पर ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि और भी जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, या तो खुद खाली कर दें, नहीं तो जिला प्रशासन उस पर एक्शन लेगा. एसडीएम के इस एक्शन के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

TAGGED:

बहराइच में चला बुलडोजर
BAHRAICH 10 SHOPS DEMOLISHED
GOVERNMENT LAND DEMOLITION
SDM MONALISA BULLDOZER ACTION
BULLDOZE RUN IN BAHRAICH

संपादक की पसंद

