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बहराइच में दुखद हादसा; कम्बाइन से भिड़ंत के बाद कार सवार 4 लोगों की मौत, दो की हालत गंभीर

मटेरा थाना क्षेत्र में नानपारा-बहराइच मार्ग पर डिहवा गांव के पास हुई दुर्घटना.

बहराइच में भीषण हादसा.
बहराइच में भीषण हादसा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 10:11 AM IST

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बहराइच : मटेरा थाना क्षेत्र के नानपारा-बहराइच मार्ग पर रविवार रात भीषण सड़क हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. हादसा तेज रफ्तार कार और कंबाइन की भीषण के कारण हुआ. दुर्घटना की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

जानकारी देते एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव. (Video Credit : ETV Bharat)

दरगाह थाना क्षेत्र के हमजापुरा निवासी कार चालक आफताब, अश्वनी कुमार पुत्र रामकुमार व अनिल वर्मा पुत्र श्याम नारायण निवासीगण मेटूकहा थाना रामगांव, मुकेरिया ग्राम के रहने वाले अनिल सिंह पुत्र सुरेश सिंह, कोतवाली नगर के ब्राह्मणीपुरा निवासी शिवम व वेद प्रकाश एक ही कार में सवार होकर नानपारा से बहराइच की ओर आ रहे थे. नानपारा-बहराइच मार्ग पर डिहवा गांव के पास दूसरी ओर से निकली कंबाइन से कार की भिड़ंत हो गई. जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे खड्ड में चली गई.

दुर्घटना में कार सवार चार लोगों के मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. जिन्हें शहर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि एक्सीडेंट में एक पंच गाड़ी थी जो नानपारा से बहराइच की तरफ जा रही थी. इसी सड़क पर कंबाइन थी जो साइड की सड़क से निकलकर मुख्य सड़क पर आ रही थी. दोनों की भिड़ंत के बाद दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है. सभी मृतक बहराइच के रहने वाले हैं. उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है. गंभीर रूप से घायल दो लोगों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है.


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