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बस्तर दशहरा की बाहर रैनी रस्म, माड़िया समुदाय ने चोरी किया रथ राजा को किया वापस, खीर खाकर निभाई गई परंपरा

बस्तर दशहरा की बाहर रैनी रस्म ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर : 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की परंपराएं अनूठी हैं. इन्हीं परंपराओं में एक खास रस्म बाहर रैनी है. जिसमें आस्था के साथ रोमांच और सदियों पुरानी आदिवासी परंपराओं की झलक देखने को मिलती है. विजयादशमी के अगले दिन निभाई जाने वाली इस रस्म में विशालकाय विजय रथ को चुराकर कुम्हड़ाकोट ले जाया जाता है. जिसके बाद रस्म की सबसे खास बात यह है कि राजपरिवार के सदस्य कुम्हड़ाकोट पहुंचकर ग्रामीणों को मनाते हैं और नई फसल के चावल से बनी खीर यानी नवाखानी ग्रहण करते हैं.

बस्तर दशहरा की बाहर रैनी रस्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH) माड़िया समुदाय ने चोरी किया रथ राजा को किया वापस (ETV BHARAT CHHATTISGARH) वापस रथ को लाते हैं जगदलपुर