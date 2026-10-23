बस्तर दशहरा की बाहर रैनी रस्म, माड़िया समुदाय ने चोरी किया रथ राजा को किया वापस, खीर खाकर निभाई गई परंपरा
बस्तर दशहरा में माड़िया समुदाय और राजपरिवार ने मिलकर बाहर रैनी रस्म की अदायगी की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 12:05 PM IST
जगदलपुर : 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की परंपराएं अनूठी हैं. इन्हीं परंपराओं में एक खास रस्म बाहर रैनी है. जिसमें आस्था के साथ रोमांच और सदियों पुरानी आदिवासी परंपराओं की झलक देखने को मिलती है. विजयादशमी के अगले दिन निभाई जाने वाली इस रस्म में विशालकाय विजय रथ को चुराकर कुम्हड़ाकोट ले जाया जाता है. जिसके बाद रस्म की सबसे खास बात यह है कि राजपरिवार के सदस्य कुम्हड़ाकोट पहुंचकर ग्रामीणों को मनाते हैं और नई फसल के चावल से बनी खीर यानी नवाखानी ग्रहण करते हैं.
वापस रथ को लाते हैं जगदलपुर
इसके बाद आठ पहियों वाले विशाल रथ को दंतेश्वरी देवी के छत्र के साथ वापस जगदलपुर लाया जाता है. यह परंपरा राजा और आदिवासी समुदाय के बीच संवाद, मेल-मिलाप और आपसी रिश्तों की ऐतिहासिक कहानी को आज भी जीवंत रखती है. इन रस्म को आज विधि विधान के साथ निभाया गया. तमाम देवी देवताओं के साथ राजपरिवार कुम्हड़ाकोट पहुंचा. माड़िया समुदाय के लोगों के साथ नयाखानी का त्योहार मनाने के बाद रथ को शाही अंदाज में वापस राजमहल परिसर में पहुंचाया गया. इस रस्म को देखने के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों की मौजूदगी रही. इसी रस्म के साथ 75 दिनों तक बस्तर में मनाए जाने वाले दशहरा पर्व में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाले रथ यात्रा का भी समापन हो गया.
बस्तर दशहरा में सम्मान पाने की परंपरा
बस्तर राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने बताया कि रियासतकाल में माड़िया जनजाति को बस्तर दशहरा के दौरान सम्मान नहीं मिला था. जिसके कारण उन्होंने रथ को चुराकर शहर के नजदीक कुम्हड़ाकोट के घने जंगल में छुपा दिया गया था. जिसके बाद विशेष समुदाय ने एक मांग रखी थी. माटी पुजारी होने के कारण धोती कुर्ता में रहते हैं.
आपको यह सजा दी जाती है कि आज राजशाही अंदाज में, राजा के वेशभूषा में, शान ओ शौकत के साथ आए और समुदाय के बनाये जाने वाले कुटिया में बैठकर अलग-अलग ग्रामीणों के लाए हुए चावल से बनी खीर का सेवन करें. इसके बाद हम ही आपको रथ में चढ़ाकर वापस लेकर जाएंगे. यह परम्परा पुराने जमाने की रही है. जिसका आज निर्वहन किया जा रहा है- कमलचंद भंजदेव, सदस्य राजपरिवार
महल के बाहर रहते हैं राजा
आज सभी गांव और राजपरिवार के साथ ही खेतों से लाये गए नए चावल से और दूध से बने खीर का भोग देवी को लगाया गया. दंतेवाड़ा से मावली परघाव के दिन आई देवी का क्षत्र आज राज परिवार के साथ आता है. जिसके सामने भोग लगाया जाता है. और आज ही के दिन से उपवास भी समाप्त होता है. राजपरिवार के सदस्य कमलचंद ने बताया कि आज राजा बाहर रैनी है जिसका आशय यह है कि आज राजा राजमहल से अपने देवी देवताओं के साथ बाहर रहते हैं. राजा नयाखानी खाने के बाद देवी देवता के साथ सिंह द्वार और दंतेश्वरी मंदिर का दर्शन करते हुए वापस राजमहल लौटा जाता है.
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