कोल स्टॉक में कम मिला था 11382 मीट्रिक टन कोयला, सीबीआई कोर्ट से चार आरोपियों को सजा
सतर्कता विभाग एवं सीबीआई टीम के निरीक्षण में बहेराबन्द कोल स्टॉक यार्ड में बुक स्टॉक की तुलना में 11382 मीट्रिक टन कोयला मिला था कम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 9:28 AM IST|
Updated : June 4, 2026 at 9:34 AM IST
जबलपुर: सीबीआई विशेष न्यायालय ने कोयला घोटाला में एसईसीएल के चार कर्मचारियों को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है. सीबीआई विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रूपेश कुमार गुप्ता ने दो आरोपियों को चार-चार साल तथा दो आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है. विशेष न्यायालय ने चारों आरोपियों पर दो लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
बहेराबन्द भूमिगत खदान में कोयले के स्टॉक में किया गया था घोटाला
जानकारी के मुताबिक एसईसीएल हसदेव एरिया के अंतर्गत बहेराबन्द भूमिगत खदान जिला अनूपपुर में कोयले के स्टॉक में घोटाले के संबंध में सीबीआई को जानकारी मिली थी. एसईसीएल बिलासपुर के सतर्कता विभाग एवं सीबीआई जबलपुर के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सितंबर 2009 को बहेराबन्द भूमिगत खान के अनुमोदित कोल स्टॉक यार्ड में कोयले की उपलब्ध मात्रा की जांच करने को लेकर निरीक्षण किया था. निरीक्षण में बहेराबन्द कोल स्टॉक यार्ड में बुक स्टॉक की तुलना में लगभग 11382 मीट्रिक टन कोल की मात्रा कम पाई गई थी.
सीबीआई जबलपुर ने कोयला घोटाला मामले में एसईसीएल के कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया. सीबीआई ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था. विशेष न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किये गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर चार आरोपियों को दोषी करार दिया.
आईपीसी की धारा 120बी, 409 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सजा
न्यायालय ने आरोपी एके गोस्वामी एवं आरएल प्रसाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 409 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम 4 साल के कठोर कारावास तथा 1 लाख 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट ने मामले में सह आरोपी एमएम शर्मा एवं आरडी दीवान को धारा 218 व 34 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष की जेल एवं 5 हजार रुपये के जुर्माना लगाया है. सीबीआई की तरफ अधिवक्ता संजय उपाध्याय ने मामले में पैरवी की.