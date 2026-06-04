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कोल स्टॉक में कम मिला था 11382 मीट्रिक टन कोयला, सीबीआई कोर्ट से चार आरोपियों को सजा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

जबलपुर: सीबीआई विशेष न्यायालय ने कोयला घोटाला में एसईसीएल के चार कर्मचारियों को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है. सीबीआई विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रूपेश कुमार गुप्ता ने दो आरोपियों को चार-चार साल तथा दो आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है. विशेष न्यायालय ने चारों आरोपियों पर दो लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. बहेराबन्द भूमिगत खदान में कोयले के स्टॉक में किया गया था घोटाला जानकारी के मुताबिक एसईसीएल हसदेव एरिया के अंतर्गत बहेराबन्द भूमिगत खदान जिला अनूपपुर में कोयले के स्टॉक में घोटाले के संबंध में सीबीआई को जानकारी मिली थी. एसईसीएल बिलासपुर के सतर्कता विभाग एवं सीबीआई जबलपुर के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सितंबर 2009 को बहेराबन्द भूमिगत खान के अनुमोदित कोल स्टॉक यार्ड में कोयले की उपलब्ध मात्रा की जांच करने को लेकर निरीक्षण किया था. निरीक्षण में बहेराबन्द कोल स्टॉक यार्ड में बुक स्टॉक की तुलना में लगभग 11382 मीट्रिक टन कोल की मात्रा कम पाई गई थी.