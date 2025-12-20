ETV Bharat / state

बहरुपिया प्रतियोगिता सामाजिक एकता का देता है संदेश, 40 वर्षों से हो रहा आयोजन

मनेंद्रगढ़ में एक बार फिर बहरुपिया प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. आयोजकों ने प्रतियोगिता को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल से मुलाकात की.

impersonator contest in MCB
बहिरुपिया प्रतियोगिता सामाजिक एकता का देता है संदेश
ETV Bharat Chhattisgarh Team

December 20, 2025

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ में हर साल बहरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है. ये प्रतियोगिता नए साल के आगमन के अवसर पर होती है. बहरुपिया प्रतियोगिता केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का माध्यम भी है. हर साल की तरह इस बार भी शहर के युवा इस प्रतियोगिता के जरिए लोक कला को मंच देंगे.

स्वास्थ्य मंत्री से मिले आयोजक

प्रतियोगिता के आयोजकों ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल से मुलाकात की और कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्य और तैयारियों की जानकारी दी. आयोजकों ने मंत्री को बताया कि किस तरह यह आयोजन नए साल के अवसर पर शहरवासियों को एकजुट करता है और लोगों में उत्साह का संचार करता है.इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि बहरूपिया प्रतियोगिता मनेंद्रगढ़ शहर की एक पहचान बन चुकी है.

बहरुपिया प्रतियोगिता सामाजिक एकता का देता है संदेश

यह कार्यक्रम बीते लगभग 40 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. इस तरह के आयोजनों से समाज में सांस्कृतिक चेतना बनी रहती है और युवा पीढ़ी अपनी लोक परंपराओं से जुड़े रहती है - श्याम बिहारी जायसवाल,स्वास्थ्य मंत्री

Organizers gave information to minister
आयोजकों ने मंत्री को दी जानकारी

प्रतियोगिता से समाज को मिलता है सकारात्मक संदेश

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पात्रों का मंचन किया जाता है, जिससे दर्शकों को न केवल मनोरंजन मिलता है, बल्कि समाज को सकारात्मक संदेश भी मिलता है. शहर के लोग इस आयोजन का पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं. नए साल की शुरुआत इसी उत्साह और उल्लास के साथ करते हैं.

आयोजकों को सफल आयोजन का भरोसा

वहीं आयोजकों के मुताबिक इस वर्ष की प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और शहर के कई स्थानों पर रंग-बिरंगे वेशभूषा में बहरूपिए दिखेंगे. यह आयोजन आपसी भाईचारे, सांस्कृतिक एकता और लोक कला को बढ़ावा देने का काम करता है. कुल मिलाकर, मनेंद्रगढ़ में आयोजित होने वाली यह बहरूपिया प्रतियोगिता नए साल के जश्न को खास बनाने के साथ-साथ शहर की लोक कला, संस्कृति और परंपरा को सहेजने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई है. यह प्रतियोगिता शहर के लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव है, जो उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है.

