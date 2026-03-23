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झज्जर के बहादुरगढ़ में बेकाबू कैंटर ने 7 लोगों को कुचला, बिहार निवासी मामा-भांजे सहित 3 की मौत, 4 घायल

झज्जर जिले के शहर बहादुरगढ़ में तेज रफ्तार कैंटर ने 3 लोगों की जान ले ली. वहीं 4 लोग घायल हैं.

CANTER CRUSHED 7 PEOPLE
झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में बेकाबू कैंटर ने 7 लोगों को कुचला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 23, 2026 at 8:36 PM IST

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झज्जरः जिले के बहादुरगढ़ में एक तेज रफ्तार बेकाबू कैंटर ने शहर में दहशत फैला दी. दिल्ली के कीर्ति नगर से बहादुरगढ़ आने के दौरान कैंटर ने 3 अलग-अलग जगहों पर हादसे में 7 लोगों को अपने चपेट में ले लिया. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. वहीं 4 लोग घायल हैं. घायलों में एक महिला की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है.

चालक का दावा, वाहन का ब्रेक फेल हो गया थाः हादसे के बाद पुलिस ने चालक को गिरफ्तार करते हुए वाहन को जब्त कर लिया है. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. पूछताछ के दौरान चालक ने हादसे के पीछे वाहन का ब्रेक फेल होने की बात कही है. पुलिस ने चालक को मेडिकल जांच के लिए भेजा है. वाहन की भी जांच कराई जायेगी.

तेज रफ्तार कैंटर ने 3 लोगों की ली जान (Etv Bharat)

कहां-कहां हुआ हादसाः बहादुरगढ़ सिटी थाना के एसएचओ जमील अहमद ने बताया कि "दिल्ली के कीर्ति नगर साइड से बेकाबू कैंटर ने सबसे पहले मामा चौक पर सड़क पर चल रहे मामा-भांजे को कुचल दिया. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों बिहार के छपरा जिले के निवासी थे. इसके बाद कैंटर ने सेक्टर नं-9 में ऑटो को टक्ककर मारी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए. इसके बाद कैंटर ने एक बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति घायल है. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है "

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3 PEOPLE DIED IN ROAD ACCIDENT
झज्जर में सड़क हादसा
सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत
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