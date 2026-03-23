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झज्जर के बहादुरगढ़ में बेकाबू कैंटर ने 7 लोगों को कुचला, बिहार निवासी मामा-भांजे सहित 3 की मौत, 4 घायल

झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में बेकाबू कैंटर ने 7 लोगों को कुचला ( Etv Bharat )