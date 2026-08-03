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अनोखी मिसाल: दादी को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से पैदल ला रहे पोते, युवाओं को संदेश दे रहा बहादुरगढ़ का परिवार

कांवड़ के एक पलड़े में गंगाजल और दूसरे में दादी मां को बैठाकर हरिद्वार से पैदल ला रहे पोते ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/शाहदरा: सावन की कांवड़ यात्रा के बीच दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर श्रद्धा, सेवा और पारिवारिक संस्कारों की ऐसी मिसाल देखने को मिली. जिसने हर किसी का दिल छू लिया. हरियाणा के बहादुरगढ़ का एक परिवार अपनी 75 वर्षीय दादी राजबाला को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से पैदल ला रहा है. कांवड़ के एक पलड़े में गंगाजल और दूसरे में दादी मां को बैठाकर पोते उन्हें कंधों पर लेकर चल रहे हैं. यह अनोखी यात्रा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज को बुजुर्गों के सम्मान और सेवा का संदेश भी दे रही है.

सावन के पावन महीने में जीटी रोड पर भक्ति और सेवा की अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है. हरियाणा के बहादुरगढ़ का एक पूरा परिवार अपनी 75 वर्षीय बुजुर्ग दादी राजबाला को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से पैदल ला रहा है. कांवड़ के एक तरफ 50 लीटर गंगाजल है, तो दूसरी तरफ दादी मां का वजन. बहादुरगढ़ से आया यह परिवार अपने संस्कारों से समाज को नई दिशा दिखा रहा है. परिवार के दो पोते विशु और जतिन अपनी बुजुर्ग दादी राजबाला को कांवड़ के एक पलड़े में बिठाकर अपने कंधों पर ला रहे हैं. वहीं दादी राजबाला के साथ कांवड़ में उनके बेटे अनिल भी साथ चलते नजर आ रहे हैं.