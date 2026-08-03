अनोखी मिसाल: दादी को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से पैदल ला रहे पोते, युवाओं को संदेश दे रहा बहादुरगढ़ का परिवार
हरियाणा के बहादुरगढ़ का एक परिवार अपनी 75 वर्षीय दादी राजबाला को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से पैदल ला रहा है.
Published : August 3, 2026 at 4:41 PM IST
नई दिल्ली/शाहदरा: सावन की कांवड़ यात्रा के बीच दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर श्रद्धा, सेवा और पारिवारिक संस्कारों की ऐसी मिसाल देखने को मिली. जिसने हर किसी का दिल छू लिया. हरियाणा के बहादुरगढ़ का एक परिवार अपनी 75 वर्षीय दादी राजबाला को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से पैदल ला रहा है. कांवड़ के एक पलड़े में गंगाजल और दूसरे में दादी मां को बैठाकर पोते उन्हें कंधों पर लेकर चल रहे हैं. यह अनोखी यात्रा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज को बुजुर्गों के सम्मान और सेवा का संदेश भी दे रही है.
सावन के पावन महीने में जीटी रोड पर भक्ति और सेवा की अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है. हरियाणा के बहादुरगढ़ का एक पूरा परिवार अपनी 75 वर्षीय बुजुर्ग दादी राजबाला को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से पैदल ला रहा है. कांवड़ के एक तरफ 50 लीटर गंगाजल है, तो दूसरी तरफ दादी मां का वजन. बहादुरगढ़ से आया यह परिवार अपने संस्कारों से समाज को नई दिशा दिखा रहा है. परिवार के दो पोते विशु और जतिन अपनी बुजुर्ग दादी राजबाला को कांवड़ के एक पलड़े में बिठाकर अपने कंधों पर ला रहे हैं. वहीं दादी राजबाला के साथ कांवड़ में उनके बेटे अनिल भी साथ चलते नजर आ रहे हैं.
कांवड़िया,विशु ने बताया,
'हम 1 जुलाई शाम को आरती के बाद चले थे आज हमें एक महीना और दो दिन हो गए हैं चलते चलते. ये हमारी दादी राजबाला हैं, ये मेरी तीसरी कांवड़ है. 2024 में भी इन्हें ऐसे ही लाया था, 2025 में भी और ये 2026 की कांवड़ है. हर बार दादी को इसी तरह लाते हैं. मेरा मकसद ये है कि आजकल की युवा पीढ़ी अपने मां-बाप को अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं. उनको खाना तक नहीं देते, धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं. मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अपने माता-पिता की सेवा करो क्योंकि भगवान से बड़े माता-पिता हैं.
दादी राजबाला की सेवा में उनके चारों पोते और पूरा परिवार एकजुट होकर चल रहा है. कांवड़ को कंधे पर उठाने की जिम्मेदारी विशु और जतिन संभाले हुए हैं, तो तीसरा पोता रोहन दादी की सहूलियत और सेवा के लिए कांवड़ के ठीक पीछे-पीछे ई-रिक्शा (बैटरी रिक्शा) चला रहा है. वहीं परिवार का सबसे छोटा पोता मनु अपनी दादी के साथ कदम से कदम मिलाकर पैदल जल लेकर चल रहा है. कांवड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए एक तरफ 50 लीटर गंगाजल रखा गया है, तो दूसरी तरफ दादी. यह जत्था फिलहाल दिल्ली के शाहदरा पहुंच चुका है.
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