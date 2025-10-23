ETV Bharat / state

पाटिया गांव में बग्वाल में रणबांकुरों ने की पत्थरों की बौछार, फिर गले मिलकर हुए विदा

अल्मोड़ा जनपद के पाटिया गांव में खेली गई बग्वाल को देखने लोग दूर-दूर से पहुंचे.

Almora Bagwal Fair
पाटिया में खेली गई बग्वाल (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 23, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read
अल्मोड़ा: जिले के पाटिया गांव में होने वाला पाषाण युद्ध अपने आप में एक अनोखी परंपरा है. जनपद मुख्यालय से 20 किमी दूर स्थित पाटिया गांव में गोवर्धन पूजा के दिन यहां के लोग (सायं काल) पाषाण युद्ध करते है, जिसे बग्वाल कहते हैं. जिसे देखने लोग दूर-दूर से आते हैं. वहीं युद्ध समाप्त होने पर खामों के रणबांकुरे एक दूसरे के गले मिलने के बाद अगले साल फिर मिलने का वादा किया.

परंपरागत तरीके से खेली गई बग्वाल: अल्मोड़ा के ऐतिहासिक पाटिया गांव में इस बार भी गोवर्धन पूजा के दिन परंपरागत तरीके से बग्वाल खेली गई. लगभग 55 मिनट तक बग्वाल चली. गौधूली से पूर्व गाय की पूजा की गई और इसके बाद पचप​घटिया गदेरे में बग्वाल खेली गई. पाटिया के साथ, भटगांव और कसून गांव के रणबांकुरे जबकि कोटयूड़ा ​की टीम के साथ बड़खुना गांव के रणबांकुरों ने बग्वाल युद्ध में हिस्सा लिया. शाम को बग्वाल शुरू हुई और 55 मिनट तक दोनों ओर से पत्थरों की बरसात हुई.

Almora Bagwal Fair
पाषाण युद्ध की अनोखी परंपरा (Photo-ETV Bharat)

बिच्छू घास से करते हैं उपचार: इस बार की बग्वाल युद्ध में 5 लोगों को मामूली चोटें आईं. उनका बिच्छू घास से उपचार किया गया. पाटिया के देवेंद्र पिलख्वाल और कुलदीप पिलख्वाल ने गदेरे में जाकर पानी पिया और इसके पाटिया खाम की जीत के साथ ही बग्वाल संपन्न हो गई. अल्मोड़ा समेत दूर दूर से आये सैकड़ों लोग इस पत्थर युद्ध के गवाह बने. पत्थरों की बरसात के बीच बचते बचाते पाटिया के देवेंद्र पिलख्वाल और कुलदीप पिलख्वाल ने गदेरे में जाकर पानी पीकर पाटिया खाम की जीत का ऐलान किया.

Almora Bagwal Fair
बग्वाल खेलते गांव के लोग (Photo-ETV Bharat)

बग्वाल की ये है किंवदंती: इसके बाद दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर पानी छिड़कने के साथ ही बग्वाल संपन्न हो गई. क्षेत्र वासियों के अनुसार वर्षों पूर्व काश्तकारों ने अपनी फसलों एवं जानवरों की रक्षा के लिए एक अत्याचारी बग्वाली नामक राजा को पत्थरों से मार मार कर भगाया था. सदियों पूर्व हुए इस युद्ध में राजा के पांच लोग भी मारे गये थे तभी से इस स्थान का नाम पचघटिया पड़ गया.

Almora Bagwal Fair
अतीत की परंपरा को निभा रहे लोग (Photo-ETV Bharat)

युवाओं ने बढ़-चढ़ कर लिया भाग:जहां आज भी पाटिया एवं उसके आस पास के लोग काश्तकारों में जोश भरने के लिए चार समूह बनाकर इस पाषाण युद्ध को लड़ते हैं. इसमें चार खाम (समूह) जिनमें पाण्डे खाम, पिलख्वाल खाम, हरड़िया खाम व कोट्यूली खाम के बीच होता है. इसमें दोनों ओर से पत्थर एक दूसरे पर मारते हैं एक तरफ पाण्डे, पिलख्वाल एवं हरडिया खाम के लोग होते हैं और दूसरी ओर कोट्यूली खाम के लोग होते हैं.

गोवर्धन पूजा के दिन खेला जाता है बग्वाल: अल्मोड़ा के पाटिया गांव में यह बग्वाल गोर्बद्धन के अवसर पर गाय की पूजा करने के बाद सायं काल में खेला जाता है. इस पाषाण युद्ध में रणबांकुरे अधिकतर युवा होते हैं. लगभग आधे घंटे तक चलने वाले इस पाषाण युद्ध का समापन बुजुर्गों के आदेश पर नदी में पानी पीकर तथा एक दूसरे पर पानी छिड़क कर किया जाता है. बग्वाल खेलने के दौरान अगर चोट लग जाय तो बिच्छू घास का लेप लगाया जाता है.

