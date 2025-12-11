ETV Bharat / state

बगरू प्रिंट का वजूद बचाने की दरकार, पद्मश्री छीपा बोले- Gen Z को जोड़ें सरकार

जयपुर की विश्व प्रसिद्ध हाथ छापे की बगरू प्रिंट कला के जमीनी हालात को ईटीवी भारत ने जाना.

बगरू प्रिंट के सामने चुनौतियां
बगरू प्रिंट के सामने चुनौतियां (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 11, 2025 at 12:03 PM IST

|

Updated : December 11, 2025 at 12:46 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

अश्विनी पारीक, जयपुर.

राजस्थान के बगरू गांव की विश्व प्रसिद्ध ब्लॉक प्रिंटिंग कला आज भी अपनी समृद्ध विरासत और विशिष्ट पहचान के लिए जानी जाती है, लेकिन इस कला से जुड़े कारीगर रामकिशोर छीपा का कहना है कि वैश्विक पहचान बनने के बावजूद नई पीढ़ी में इस पारंपरिक शिल्प की ओर रुझान लगातार कम हो रहा है. वे इसे सरकारी उदासीनता और नीतिगत समर्थन की कमी से जोड़ते हैं. उनका मानना है कि यदि सरकार बगरू ब्लॉक प्रिंट के लिए ठोस और दीर्घकालिक नीति बनाए, तो युवा (Gen Z) इस कला से फिर से जुड़ सकते हैं और रोजगार के नए मौके भी बढ़ेंगे. ईटीवी भारत के साथ बातचीत में रामकिशोर छीपा बताते हैं कि बगरू प्रिंट एक ऐसी कला है, जो जयपुर जिले के छोटे से कस्बे बगरू में विकसित हुई और यहीं से इसे वैश्विक स्तर पर पहचान मिली. प्राकृतिक रंगों, लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉकों और हाथ से की जाने वाली छपाई की इस तकनीक ने दुनिया भर में भारतीय हस्तशिल्प का नाम रोशन किया है.

पद्मश्री रामकिशोर छीपा से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

वोकल फॉर लोकल की जरूरत और घटता एक्सपोर्ट : रामकिशोर छीपा के मुताबिक प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए ‘वोकल फॉर लोकल’ के संदेश को हकीकत में कामयाब करने के लिए ऐसे पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है. वे बताते हैं कि 90 के दशक में बगरू से होने वाला कपड़ों का निर्यात राजस्थान के कुल निर्यात का लगभग 10 फीसदी था, लेकिन वक्त के साथ यह प्रतिशत बढ़ने के बजाय घटता गया है. उनका कहना है कि सरकार और उद्योग जगत को मिलकर नई पीढ़ी को ट्रेनिंग देने और उन्हें इस कला से जोड़ने की दिशा में काम करना चाहिए. वे यह भी बताते हैं कि फैशन संस्थानों जैसे एनआईएफटी, एनआईडी से बच्चे बगरू प्रिंट सीखने आते हैं, लेकिन वे इसे अपने हुनर के रूप में अपनाने के बजाय सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह जाते हैं. इससे पारंपरिक कला को आगे बढ़ाने वाले हाथों की संख्या लगातार कम होती जा रही है.

इसे भी पढ़ें: Ground Report : प्रदूषण से बिगड़े इस गांव के हालात, लोगों ने किया स्कूलों का बहिष्कार

जानें बगरू प्रिंट की खासयित.
जानें बगरू प्रिंट की खासयित. (फोटो -etv bharat gfx)

पानी की कमी सबसे बड़ी चुनौती : रामकिशोर छीपा बताते हैं कि बगरू इलाका लंबे अरसे से ‘डार्क जोन’ की कैटेगरी में है, जहां भू-जल स्तर बेहद नीचे जा चुका है. ब्लॉक प्रिंटिंग प्रक्रिया में पानी की बेहद जरूरत होती है, लेकिन मुफीद पानी मुहैया नहीं होने की वजह से कारीगरों को प्रोसेस और प्रोडक्शन के दौरान कई तरह की परेशानियों से दो-चार होना पड़ता है. छीपा बताते हैं कि बगरू की प्रिंटिंग पर्यावरण के अनुकूल है, जिसमें सिर्फ प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नील, मजीठ, लोहे का बुरादा ही कपड़ों को रंगने के लिए काम आते हैं. बगरू प्रिंट की इस तकनीक में लकड़ी के ब्लॉक पर पारंपरिक रूप से उकेरे गए डिजाइन को कपड़े पर हाथों से छापा जाता है. पारंपरिक रूप से, पौधों और खनिजों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों का इसमें उपयोग किया जाता है, जैसे नील या लाइम स्टोन और गोंद (नीला), मजीठ (लाल), और लोहे का बुरादा औऱ गुड़ (काला). वहीं यहां के दाबू प्रिंटिंग में प्रतिरोध-छपाई विधि में मिट्टी, गोंद और बाजरे के भूसे के मिश्रण का उपयोग करके प्रतिरोधी पैटर्न बनाए जाते हैं. यहां दाबू प्रिंटिंग तकनीक भी उपयोग में ली जाती है, जिसमें मिट्टी से प्रतिरोधी पैटर्न बनाए जाते हैं. इस शिल्प से निकला पानी भी सिंचाई के लिए फायदेमंद होता है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है.

फास्ट फैशन की प्रतिस्पर्धा
फास्ट फैशन की प्रतिस्पर्धा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
बगरू प्रिंट में इस्तेमाल होने वाली चीजें
बगरू प्रिंट में इस्तेमाल होने वाली चीजें (फोटो -etv bharat gfx)

बगरू प्रिंट की खासियत : बगरू प्रिंट अरसे से छीपा समुदाय की ओर से संरक्षित परंपरा है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों काम करते हैं. करीब 400–500 साल पुरानी इस कला का काम मुख्य रूप से बगरू में छीपा समुदाय करता है. यहां के पैटर्न खास तौर पर फूलों और बेल जैसे पारंपरिक या फिर ज्यामितीय होते हैं. बगरू के कपड़ों का इस्तेमाल साड़ियों, चादरों, कपड़ों और कुशन कवर से लेकर अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांडों तक किया जाता है. 2011 में बगरू प्रिंट को जीआई टैग मिला, जिसने इसे वैश्विक बाजार में एक सुरक्षित और प्रामाणिक पहचान दी. इससे कारीगरों को उनके कार्य का उचित श्रेय मिलना आसान हुआ और नकली उत्पादों पर रोक लगाने में भी मदद मिली. बगरू प्रिंट को जापान, जर्मनी, दुबई, अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में पेश किया गया है. रामकिशोर छीपा कहते हैं कि उन्होंने इस तकनीक को दुनियाभर के संस्थानों में कार्यशालाओं के जरिए आगे बढ़ाने का काम किया है.

इसे भी पढ़ें: अलवर की दिव्यांग गोशाला, 40 युवाओं की टोली बनी जख्मी गायों के लिए 'देवदूत', 96 गोवंश की कर रहे सेवा

जागरूकता का भी अभाव
जागरूकता का भी अभाव (फोटो -etv bharat gfx)

बगरू प्रिंट के सामने चुनौतियां : बगरू प्रिंट को जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं . रामकिशोर छीपा के मुताबिक बाजार में बगरू प्रिंट के नाम पर नकली उत्पादों की बाढ़ है. इसके अलावा जीआई दर्जे को लेकर जागरूकता का भी अभाव है, जिससे उपभोक्ता असली और नकली में फर्क नहीं कर पाते हैं. बिचौलियों के कारण कारीगरों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है और उन्हें उचित मुनाफा नहीं मिल पाता है. फास्ट फैशन की प्रतिस्पर्धा, आज के दौर में पारंपरिक और टिकाऊ पर भारी पड़ रही है. रामकिशोर छीपा का कहना है कि यदि सरकार, उद्योग और समाज मिलकर बगरू प्रिंट के संरक्षण और संवर्धन पर काम करें, तो यह कला न केवल रोजगार का बड़ा साधन बन सकती है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है.

पानी की कमी सबसे बड़ी चुनौती
पानी की कमी सबसे बड़ी चुनौती (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
Last Updated : December 11, 2025 at 12:46 PM IST

TAGGED:

BAGRU PRINT CRAFT
बगरू प्रिंट
PADMA SHRI RAMKISHORE CHHIPA
GEN Z CONNECT WITH BAGRU PRINT
BAGRU PRINT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.