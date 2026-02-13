ETV Bharat / state

बगरू विधायक ने सदन में उठाई आमजन की मांग, जयपुर के टोल प्लाजा जेडीए सीमा से बाहर करने की मांग

जयपुर: राजधानी के चारों ओर संचालित टोल प्लाजाओं को जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की सीमा से बाहर करने की मांग शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में भी गूंजी. आमजन को टोल प्लाजाओं से हो रही परेशानियों का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठाया गया. बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि रोजाना हजारों लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए जयपुर आना पड़ता है. शहर के नजदीक संचालित होने के कारण इन टोल प्लाजाओं पर भारी जाम लगा रहता है, जिससे आमजन और एंबुलेंस को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

इन टोल प्लाजा का हुआ जिक्र: सदन में कहा गया कि शहर की सीमा लगातार बढ़ने और नई आवासीय कॉलोनियों के विकसित होने के बावजूद शहर के नजदीक संचालित टोल प्लाजा स्थानीय निवासियों, व्यापारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए रोजाना आर्थिक बोझ और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा कर रहे हैं. सदन में दिए गए वक्तव्य में विशेष रूप से ठिकरिया, टाटियावास, राजाधोक, शिवदासपुरा और सीतारामपुरा टोल प्लाजाओं का जिक्र करते हुए राज्य सरकार से मांग की गई कि इन्हें जेडीए सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जाए. साथ ही सुझाव दिया गया कि टोल से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को टोल शुल्क से मुक्त किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके.