बगरू विधायक ने सदन में उठाई आमजन की मांग, जयपुर के टोल प्लाजा जेडीए सीमा से बाहर करने की मांग
बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने टोल प्लाजा का मुद्दा उठाते हुए सर्विस रोड को JCB से उखाड़े जाने की शिकायत पर भी गंभीर चिंता जताई.
Published : February 13, 2026 at 10:57 PM IST
जयपुर: राजधानी के चारों ओर संचालित टोल प्लाजाओं को जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की सीमा से बाहर करने की मांग शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में भी गूंजी. आमजन को टोल प्लाजाओं से हो रही परेशानियों का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठाया गया. बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि रोजाना हजारों लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए जयपुर आना पड़ता है. शहर के नजदीक संचालित होने के कारण इन टोल प्लाजाओं पर भारी जाम लगा रहता है, जिससे आमजन और एंबुलेंस को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
इन टोल प्लाजा का हुआ जिक्र: सदन में कहा गया कि शहर की सीमा लगातार बढ़ने और नई आवासीय कॉलोनियों के विकसित होने के बावजूद शहर के नजदीक संचालित टोल प्लाजा स्थानीय निवासियों, व्यापारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए रोजाना आर्थिक बोझ और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा कर रहे हैं. सदन में दिए गए वक्तव्य में विशेष रूप से ठिकरिया, टाटियावास, राजाधोक, शिवदासपुरा और सीतारामपुरा टोल प्लाजाओं का जिक्र करते हुए राज्य सरकार से मांग की गई कि इन्हें जेडीए सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जाए. साथ ही सुझाव दिया गया कि टोल से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को टोल शुल्क से मुक्त किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके.
सदन में यह भी कहा गया कि जब तक स्थायी समाधान लागू नहीं होता, तब तक टोल प्लाजाओं पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जाए, ताकि लंबी कतारों और जाम की समस्या कम हो सके. कैलाश वर्मा ने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में पर्याप्त प्रबंधन नहीं होने से रोजाना हजारों वाहन चालकों को देरी और परेशानी झेलनी पड़ती है.
सर्विस रोड उखाड़े जाने की शिकायत: बगरू विधायक ने रिंग रोड स्थित सीतारामपुरा टोल प्लाजा का मुद्दा उठाते हुए सर्विस रोड को JCB मशीन से उखाड़े जाने की शिकायत पर भी गंभीर चिंता जताई. उनकी ओर से इस मामले में तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई, ताकि लोगों को जबरन टोल देने के लिए मजबूर न किया जा सके. उन्होंने कहा कि बगरू क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों के नागरिकों की सुविधा, राहत और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए यह मुद्दा आगे भी मजबूती से उठाया जाता रहेगा.