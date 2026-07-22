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त्रिपुरा के पूर्व DGP अनुराग धनखड़ के पार्थिव शरीर को नम आंखों से दी अंतिम विदाई, मंत्री असीम अरुण भी पहुंचे

बागपत: त्रिपुरा के डीजीपी रहे अनुराग धनखड़ के पार्थिव शरीर को बुधवार को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई. बडौत में गांधी रोड स्थित आवास से निकली शवयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. सैन्य सम्मान के साथ गणमान्यों व परिजनों श्रद्धांजलि अर्पित की गई. बेटे अभिषेक ने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी. इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण भी पहुंचे. उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मामला बेहद गम्भीर है और प्रकरण की जांच बेहद जरूरी है.

बता दें कि जिला स्थित बिहारपुर गांव निवासी और त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग धनखड़ की सोमवार को अगरतला पुलिस मुख्यालय में मौत हो गई थी. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों व उनके पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई. उनका पूरा परिवार करीब 5 साल से बड़ौत में रह रहा है.

अनुराग धनखड़ ने मई 2025 में त्रिपुरा पुलिस प्रमुख का पदभार संभाला था. अचानक उनकी मृत्यु के समाचार ने न केवल परिजनों को, बल्कि पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है. गांव के लोगों को जानकारी मिली तो उन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ. जांच के लिए पुलिस गांव पहुंची और मौत की पुष्टि हुई तो सभी की आंखें नम हो गईं. मंगलवार को अनुराग धनखंड का पार्थिव शरीर घर लाया गया. बुधवार को आवास से अंतिम यात्रा निकली. इस मौके पर मंत्री असीम अरुण भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे.