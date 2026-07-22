ETV Bharat / state

त्रिपुरा के पूर्व DGP अनुराग धनखड़ के पार्थिव शरीर को नम आंखों से दी अंतिम विदाई, मंत्री असीम अरुण भी पहुंचे

श्रद्धांजलि देकर बोले, हम दोस्त थे, साथ काम ही नहीं किया बल्कि साथ रहते भी थे.

Photo Credit; ETV Bharat
बागपत डीजीपी अनुराग धनकड़ की मृत्यु, श्रद्धांजलि देने पहुंचे मंत्री असीम अरुण. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 11:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपत: त्रिपुरा के डीजीपी रहे अनुराग धनखड़ के पार्थिव शरीर को बुधवार को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई. बडौत में गांधी रोड स्थित आवास से निकली शवयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. सैन्य सम्मान के साथ गणमान्यों व परिजनों श्रद्धांजलि अर्पित की गई. बेटे अभिषेक ने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी. इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण भी पहुंचे. उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मामला बेहद गम्भीर है और प्रकरण की जांच बेहद जरूरी है.

बता दें कि जिला स्थित बिहारपुर गांव निवासी और त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग धनखड़ की सोमवार को अगरतला पुलिस मुख्यालय में मौत हो गई थी. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों व उनके पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई. उनका पूरा परिवार करीब 5 साल से बड़ौत में रह रहा है.

अनुराग धनखड़ ने मई 2025 में त्रिपुरा पुलिस प्रमुख का पदभार संभाला था. अचानक उनकी मृत्यु के समाचार ने न केवल परिजनों को, बल्कि पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है. गांव के लोगों को जानकारी मिली तो उन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ. जांच के लिए पुलिस गांव पहुंची और मौत की पुष्टि हुई तो सभी की आंखें नम हो गईं. मंगलवार को अनुराग धनखंड का पार्थिव शरीर घर लाया गया. बुधवार को आवास से अंतिम यात्रा निकली. इस मौके पर मंत्री असीम अरुण भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

मंत्री असीम अरुण. (Video Credit; ETV Bharat)
क्या बोले असीम अरुण: इस दौरान उन्होंने कहा कि वे उनके बैचमेट रहे हैं. हमने साथ काम ही नहीं किया बल्कि साथ रहते भी थे और उनके जैसा मजबूत, ठोस, योद्धा व्यक्ति कम ही होता हैं. असीम अरुण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी बनी थी, 1984 दंगों को लेकर अनुराग धनकड़ उसे लीड कर रहे थे. सीबीआई का कार्यकाल पूर्ण होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइनेम कहा था कि आप ही इस केस को देखेंगे.


मंत्री असीम अरुण ने कहा कि उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बारे में हम सभी जानना चाहते हैं और इस संबंध में एक जांच का आदेश भी हो रहा हैं और विश्वास है कि त्रिपुरा सरकार इसे गम्भीरता से लेते हुए जांच कराएगी. अंत्येष्टि के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ सत्यपाल सिंह, राज्यमंत्री केपी मलिक, असीम अरुण, विधायक भी रहे मौजूद थे.

ये भी पढ़ें- त्रिपुरा के DGP ऑफिस में मृत पाए गए, बागपत के गांव बिहारीपुर में पसरा मातम, नीरव मोदी केस में थे जांच अधिकारी

TAGGED:

ASIM ARUN SPEAKS ON DEATH OF DGP
ANURAG DHANKAD DEATH
बागपत डीजीपी अनुराग धनकड़ मृत्यु
मंत्री असीम अरुण
BAGPAT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.