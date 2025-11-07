ललितपुर जेल से हिस्ट्रशीटर ने स्कूल संचालक से मांगी 20 लाख की रंगदारी; जेलर समेत 3 कर्मचारी निलंबित
बागपत के हिस्ट्रीशीटर प्रवीण उर्फ बब्बू की हत्या के आरोप में जेल में बंद है ज्ञानेंद्र ढाका, बैरक से जांच में मिला की-पैड वाला फोन.
ललितपुर: उत्तर प्रदेश की जेलों में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. इसकी बानगी ललितपुर जेल में देखने को मिली है. ललितपुर जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर ज्ञानेंद्र ढाका ने अपनी बैरक से ही फोन करके बागपत के स्कूल संचालक से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांग ली. इससे महकमे में हड़कंप मच गया.
जेल से रंगदारी बुधवार को बागपत के सीबीएसएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक कृष्णपाल राणा से मांगी गई. जिनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया और ललितपुर के डीएम सत्य प्रकाश व पुलिस अधीक्षक मो.मुश्ताक टीम के साथ जेल पहुंचे. वहां जांच में ज्ञानेंद्र ढाका की बैरक से की-पैड फोन मिला.
इस पर तुरंत ललितपुर कारागार के जेलर जीवन सिंह, उप कारापाल प्रिंस बाबू सहित जेल वार्डर आकाश के निलंबित कर दिया गया. जेल की जांच के समय डीआईजी जेल प्रदीप गुप्ता भी रहे.
बागपत जिले के ढिकौली गांव के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर प्रवीण उर्फ बब्बू की हत्या के आरोप में ज्ञानेंद्र ढाका को करीब 4 महीने पहले ललितपुर जिला कारागार भेजा गया था. ज्ञानेन्द्र ढाका ने बागपत स्थित भड़ल गांव के सीबीएसएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक कृष्णपाल राणा से फोन कर रंगदारी मांगी थी.
कृष्णपाल राणा ने दोघट थाने में पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ज्ञानेंद्र ढाका ने उनको 4 नवंबर को फोन किया था और 20 लाख रुपए देने के लिए कहा था. रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी. इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की थी.
बागपत में मुकदमा दर्ज होने के बाद ललितपुर प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई. इसके बाद प्रशासनिक टीम गुरुवार को ललितपुर जिला कारागार में जांच-पड़ताल के लिए पहुंची. दोपहर तक जेल के अंदर ही गहनता से पड़ताल की गई. पुलिस ने कारागार से फोन बरामद किया है, जिससे रंगदारी मांगी गई थी.
इसके बाद डीईजी झांसी प्रदीप गुप्ता के निर्देश पर ललितपुर कारागार के जेलर जीवन सिंह, उप कारापाल प्रिंस बाबू सहित जेल वार्डर आकाश को निलंबित कर दिया गया. पुलिस अधीक्षक मो. मुश्ताक ने बताया कि जेलर समेत तीन को सस्पेंड किया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.
