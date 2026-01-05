बेजुबान से हैवानियत, वायरल वीडियो देख पुलिस ने लिया एक्शन
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में आक्रोश, पुलिस ने की विधिक कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 11:57 AM IST|
Updated : January 5, 2026 at 12:08 PM IST
बागपत: जनपद में पशु क्रूरता का शर्मनाक मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने स्ट्रीट डॉग को जबरन शराब पिलाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शराब पिलाने वाले युवक के दोस्त ने ये वीडियो बनाया. इस मामले में शिकायत होने पर पुलिस ने एक्शन लिया है. आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
बता दें, वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक एक हाथ से कुत्ते को पकड़े हुए है, जबकि दूसरे हाथ में शराब की बोतल है. बेजुबान डॉग खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है छटपटाता है, लेकिन युवक उसे छोड़ने की बजाय उसके मुंह में जबरन शराब उड़ेल देता है. शराब गले में जाते ही कुत्ता दर्द और डर से चीखता-चिल्लाता हुआ किसी तरह वहां से भाग निकलता है.
इस अमानवीय कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है. वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
इंस्पेक्टर रमाला जितेन्द्र कुमार का कहना है कि पशु क्रूरता के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, किरठल निवासी जितेन्द्र उर्फ बल्लम (34) को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. वहीं बेजुबान के साथ इस तरह का कृत्य सामने आने के बाद हर कोई हैरान है. साथ ही स्थानीय लोगों ने ऐसे अत्याचार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
