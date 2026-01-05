ETV Bharat / state

बेजुबान से हैवानियत, वायरल वीडियो देख पुलिस ने लिया एक्शन

बागपत: जनपद में पशु क्रूरता का शर्मनाक मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने स्ट्रीट डॉग को जबरन शराब पिलाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शराब पिलाने वाले युवक के दोस्त ने ये वीडियो बनाया. इस मामले में शिकायत होने पर पुलिस ने एक्शन लिया है. आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

बता दें, वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक एक हाथ से कुत्ते को पकड़े हुए है, जबकि दूसरे हाथ में शराब की बोतल है. बेजुबान डॉग खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है छटपटाता है, लेकिन युवक उसे छोड़ने की बजाय उसके मुंह में जबरन शराब उड़ेल देता है. शराब गले में जाते ही कुत्ता दर्द और डर से चीखता-चिल्लाता हुआ किसी तरह वहां से भाग निकलता है.

इस अमानवीय कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है. वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.