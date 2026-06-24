बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर से पीपापुल पर खतरा मंडराया, लाखों लोगों की बढ़ी परेशानी
मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटरा पीपापुल पर खतरे बढ़ा, प्रशासन हुआ अलर्ट. लाखों लोगों का संपर्क टूटने की आशंका
Published : June 24, 2026 at 5:11 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी एक बार फिर रौद्र रूप में नजर आ रही है. नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से औराई और कटरा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. सबसे ज्यादा चिंता कटरा की लाइफलाइन माने जाने वाले पीपापुल को लेकर है, जिस पर अब जलस्तर और तेज बहाव का गंभीर खतरा मंडरा रहा है.
निचले इलाकों में भय: हालांकि बुधवार को जलस्तर की बढ़ोतरी में कमी देखने को मिली है. बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर ने मुजफ्फरपुर के औराई और कटरा प्रखंड में लोगों की चिंता बढ़ा दी है. निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है और कई संपर्क मार्ग जलमग्न हो चुके हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है और ग्रामीणों में भय का माहौल है.
हजारों लोगों की लाइफलाइन: प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. कटरा और औराई क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए यह पीपापुल किसी लाइफलाइन से कम नहीं है. इसी पुल के सहारे लोग रोजाना अस्पताल, बैंक, थाना, स्कूल-कॉलेज और बाजार तक पहुंचते हैं.
बढ़ेगी अतिरिक्त दूरी: स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह पुल बंद हो गया या बह गया, तो लोगों को 30 से 50 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पुल पर लगातार गाड़ियों और लोगों की आवाजाही जारी है. लेकिन बागमती के तेज बहाव और जलकुंभी ने खतरा कई गुना बढ़ा दिया है.
क्षतिग्रस्त हुआ पुल: जलकुंभी पुल से टकराकर उस पर दबाव बना रही है, जिससे पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने लगा है. स्थानीय निवासी चंदन चौधरी बताते हैं कि यह पुल दशकों से इलाके के लोगों का मुख्य सहारा रहा है और उनके अनुसार, एक दिन में करीब 10 हजार लोग इस रास्ते से गुजरते हैं. अगर पुल टूट गया, तो आसपास के कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट जाएगा.
परिवारों की परेशानी: वहीं स्थानीय व्यक्ति उमेश सिंह का कहना है कि हाल के दिनों में पानी बढ़ने के बाद स्थिति काफी गंभीर हो गई थी. उनके मुताबिक रोजाना 5 से 6 हजार से अधिक लोग इसी रास्ते से आवागमन करते हैं. ऐसे में पुल को नुकसान पहुंचना हजारों परिवारों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है.
कई घंटे की मेहनत: पीपापुल की देखरेख कर रहे अजित मिश्रा बताते हैं कि बागमती में हर साल बाढ़ के दौरान जलस्तर बढ़ता है और अक्टूबर तक पानी का दबाव बना रहता है. इस बार तेज बहाव के कारण पुल को नुकसान पहुंचा. मशीन मंगानी पड़ी और करीब 20 लोगों ने कई घंटे मेहनत कर पुल को फिर चालू कराया.
"यह पुल हजारों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी का आधार है. खासकर नदी के उत्तर दिशा में बसे 16 से 22 पंचायतों के लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है. यदि यह पुल बह जाता है, तो इलाज, शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा." - धनंजय मिश्रा, पीपापुल की देखरेख करने वाले
स्थायी समाधान की मांग: ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को तत्काल स्थायी समाधान निकालना चाहिए. क्योंकि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो बागमती का बढ़ता दबाव कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है. बागमती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ कटरा की लाइफलाइन पीपापुल पर खतरा भी गहराता जा रहा है.
प्रशासन की तैयारी: फिलहाल लोग दुआ कर रहे हैं कि पुल सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर यह बह गया तो लाखों लोगों की जिंदगी सीधे प्रभावित होगी. इसको लेकर एसडीएम पूर्वी तुषार कुमार ने बताया कि बागमती नदी में अचानक जलस्तर में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब पानी लगातार नीचे जा रहा है. प्रशासन की इस पर नजर बनी हुई है और संभावित खतरे को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई है.
"बागमती नदी में अचानक जलस्तर में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब पानी लगातार नीचे जा रहा है. प्रशासन की इस पर नजर बनी हुई है और संभावित खतरे को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई है." -तुषार कुमार, एसडीएम पूर्वी
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