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बाढ़ में डूबा गांव.. धान की फसल चौपट, डुब्बाघाट में लाल निशान के ऊपर बागमती

शिवहर में बाढ़ ( ETV Bharat )

शिवहर: चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के कारण बिहार समेत नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हुई अत्यधिक बारिश से सोमवार की सुबह बागमती नदी उफान पर आ गई है. नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. डुब्बाघाट स्थित गेज पर बागमती का खतरे का निशान 61.28 मीटर है, जबकि नदी 61.80 मीटर पर बह रही है. यानी खतरे के निशान को पार कर चुकी है.