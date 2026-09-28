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बाढ़ में डूबा गांव.. धान की फसल चौपट, डुब्बाघाट में लाल निशान के ऊपर बागमती

बागमती फिर उफान पर है. जिस वजह से शिवहर में फिर से बाढ़ का कहर शुरू हो गया है. रिपोर्ट- सुमित कुमार

Flood In SHEOHAR
शिवहर में बाढ़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2026 at 3:07 PM IST

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शिवहर: चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के कारण बिहार समेत नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हुई अत्यधिक बारिश से सोमवार की सुबह बागमती नदी उफान पर आ गई है. नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. डुब्बाघाट स्थित गेज पर बागमती का खतरे का निशान 61.28 मीटर है, जबकि नदी 61.80 मीटर पर बह रही है. यानी खतरे के निशान को पार कर चुकी है.

तटबंध किनारे के गांवों में दहशत
शिवहर तटबंध किनारे बसे लोग ज्यादा सहमे हैं, क्योंकि हर बार बाढ़ की चपेट में वही आते हैं. देकुली धर्मपुर, मोहारी, पिपराही, बेलवा इनरवा और नरकटिया के लोग खौफ में हैं. डुब्बाघाट के पास जलस्तर बढ़ने से चापाकल, स्नानघर, कुटिया और मड़ई-झोपड़ियां डूब गई हैं.

डुब्बाघाट में लाल निशान के ऊपर बागमती (ETV Bharat)

'दाने-दाने पर आफत'
देकुली धर्मपुर निवासी कमल राय कंधे पर गमछा रखे पानी में चलते हुए मिले. उन्होंने कहा कि कई वर्षों से यह पीड़ा झेल रहे हैं. हम कृषक समुदाय के लोग हैं. खेत और फसल का बहुत नुकसान हुआ है. दाने-दाने पर आफत हो गई है. घर का खर्च कैसे चलेगा? सरकार हर बार मुआवजा और सहयोग की घोषणा तो करती है लेकिन वह हम तक नहीं पहुंच पाता, सिर्फ आश्वासन मिलता है.

"पानी तो बहुत नुकसान कर रहा है. धान सब डूब रहा है. तीन साल से यही हाल है. अभी तो पूरा क्षेत्र बाढ़ से क्षतिग्रस्त है. सरकार और प्रशासन कहां उतना मुआवाजा देता है, जिससे क्षतिपूर्ति हो सके."- कमल राय, ग्रामीण

Flood In SHEOHAR
गांव में घुसा बाढ़ का पानी (ETV Bharat)

अलर्ट मोड पर प्रशासन
डीएम प्रतिभा रानी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने और क्षेत्र में लगातार मौजूद रहने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि बागमती का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है. ऐसे में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. हर परिस्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है.

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बागमती नदी उफान पर (ETV Bharat)

वहीं, जिलाधिकारी के निर्देश पर जलस्तर और तटबंधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है. संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तटबंध की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है.

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