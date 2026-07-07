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बिहार में ग्रामीणों ने सुनाई विस्थापन की तकलीफ, प्रशासन का आया जवाब

शिवहर में ग्रामीणों ने विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का दर्द साझा किया. प्रशासन का पक्ष है कि तटबंध और क्षेत्र सुरक्षित है

SHEOHAR FLOOD GROUND REPORT
विस्थापन का दर्द झेलते नरकटिया के ग्रामीण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 7, 2026 at 8:08 PM IST

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शिवहर: बिहार हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलता है...प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बरसात के मौसम में जलमग्न हो जाता है. बिहार का शिवहर जिला भी इस दंश से अछूता नहीं है. ईटीवी भारत की टीम ने जिले से ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए वहां के ग्रामीणों का हाल जानने की कोशिश की.

परिवारों ने साझा की पीड़ा: टीम की रिपोर्टिंग के दौरान जिले के पिपराही प्रखंड अंतर्गत आने वाले नरकटिया गांव के कई परिवारों ने अपनी पीड़ा साझा की. ग्रामीणों ने बताया कि किस तरह बागमती नदी की भीषण बाढ़ और निरंतर होने वाले कटान के कारण बीते वर्षों में ये गांव कितनी बार उजड़ा और किस तरह लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा.

SHEOHAR FLOOD GROUND REPORT
बदहाली में जीवन जी रहीं राम सखी देवी (ETV Bharat)

स्थानीय प्रशासन का पक्ष: हमारी इस खबर पर अब स्थानीय प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है. प्रशासन का कहना है कि बागमती दायां तटबंध के किमी 16.80 से किमी 18.50 के बीच शिवहर जिला अन्तर्गत पिपराही प्रखंड में नरकटिया, देवापुर गांव के पास वर्ष 2024 से पूर्व तटबंध रहित भाग से बागमती नदी के जलस्तर/जलश्राव में वृद्धि होने पर जल प्रवाहित होता था.

तटबंध सुरक्षित होने का दावा: प्रशासन की ओर से आगे कहा गया है कि प्रसारित समाचार में 2017 एवं उससे पूर्व की समस्याओं का चित्रण किया गया है. उक्त भाग में कभी भी तटबंध क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है. बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज के तहत वर्णित भाग में तटबंध का निर्माण कर लिया गया है. जिसके फलस्वरुप 2024 से ही उक्त भाग पूर्णत: सुरक्षित है.

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प्रशासन का पक्ष (ETV Bharat)

रामसखी देवी की तकलीफ: दरअसल ग्राउंड रिपोर्टिग के दौरान नरकटिया वार्ड नंबर 2 की रहने वाली राम सखी देवी, जिनके पति का नाम रामबाबू सहनी है, वह मचान पर सिर पर पल्लू रखकर और गोद में मासूम बच्चे को लिए हुए बेहद लाचारी और तंगहाली की स्थिति में बैठी नजर आईं. उन्होंने अपनी तकलीफ साझा करते हुए बताया कि उनकी 6 बेटियां और 2 बेटे हैं. पति पेशे से एक मछुआरे हैं जो कुछ भी कमा पाते हैं, उसी से पूरे बड़े परिवार का किसी तरह गुजर-बसर हो पाता है.

"जब-जब बाढ़ आती है तो हम बच्चों को गोद में लेकर बांध किनारे महीनों गुजारते हैं. मुख्य रोड पर पॉलीथिन तानकर अपने परिवार को ऊंची जगह ले जाते हैं, वहां सरकारी लोग आ ते हैं, लिखा-पढ़ी करते हैं. लेकिन अब तक कुछ सुधार ही नहीं हुआ है."- राम सखी देवी, विस्थापित

कुंदन सहनी की लाचारी: नरकटिया वार्ड नंबर 6 के निवासी कुंदन सहनी भी अपनी अस्थायी छत के आगे बेहद लाचार और मायूस नजर आए. उन्होंने अपने घर को अपनी आंखों के सामने कई बार नदी के तेज बहाव में बहते और उजड़ते देखा है. पिछले 14 वर्षों से भी अधिक समय से यहां रह रहे कुंदन ने बताया कि जब भी तेज बारिश का मौसम आता है, तो पूरा गांव खौफ से दहल जाता है.

SHEOHAR FLOOD GROUND REPORT
मायूसी में बैठा परिवार (ETV Bharat)

2017 की भयावहता: कुंदन को 2017 में आई अपने जीवन की सबसे भयावह बाढ़ की याद आती है. जब नदी के पानी से उनका पूरा गांव ही उजड़ गया था. उनका कहना है कि बाढ़ में घर डूब जाने के बाद गुजर-बसर के लिए कुछ नहीं मिलता, यहां तक कि कोई शौचालय तक की सुविधा पीड़ितों को नहीं मिलती.

"नदी खनती है, कटाई होती है, उपट जाती है तभी पानी घुसता है.अगर सरकार जो बांध का काम अभी चल रहा है, उसे समय पर पूरा करा दे तो सब ठीक हो सकता है." - कुंदन सहनी, विस्थापित

विस्थापन की पीड़ा: ग्रामीणों के लिए विषम परिस्थितियों में अस्थायी झोपड़ियों में बिना पर्याप्त भोजन और स्वच्छ पानी के गुजरे महीने किसी सजा की तरह होते हैं. साथ ही मवेशियों के चारे का भी संकट हो जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के साथ-साथ नदी के कटान ने भी गांव के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है. कई किसान अपनी पुश्तैनी जमीन गंवा चुके हैं.

राहत कार्य: राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से हर वर्ष बाढ़ प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर निकालने, सामुदायिक रसोई चलाने और नावों की व्यवस्था करने जैसे राहत कार्य किए जाते हैं, पर ये उपाय तात्कालिक ही साबित हुए हैं. ग्रामीण वर्षों से मजबूत तटबंधों और स्थायी पुनर्वास की मांग कर रहे हैं.

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