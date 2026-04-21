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बागपत की शूटर दादी प्रकाशी तोमर की हालत फिर बिगड़ी; बड़ौत के आनंद हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती

बागपत : जौहड़ी गांव निवासी निशानेबाज दादी प्रकाशी तोमर (90) की नाक की नस फटने से हालत फिर बिगड़ गई है. इस बार उन्हें बड़ौत के आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा कि वे घर पर भोजन करने के बाद सोने जा रही थीं. इसी दौरान नाक की नस फटने से वे चक्कर खाकर गिर पड़ीं. यह देख परिजन घबरा गए और आननफानन बड़ौत के आनंद अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टर्स ने तुरंत उपचार शुरू किया. शूटर दादी की तबीयत बिगड़ने से उनके प्रशसंक और शुभचिंतक परेशान हैं.

बता दें, शूटर दादी प्रकाशी तोमर ने 60 साल की उम्र में पिस्टल थामी थी. दादी ने एक डीआईजी को हराकर गोल्ड मेडल जीता था. इसेके बाद वे खूब चर्चा में आईं. अब तक वे देश-विदेश की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं. इसके एवज में उन्हें ढेरों सम्मान भी मिले हैं. शूटर दादी की प्रसिद्धि और जीवन संघर्षों पर बॉलीवुड फिल्म 'सांड़ की आंख' भी बनी है. जिसकी शूटिंग जौहड़ी गांव में ही हुई थी. अभिनेत्री तापसी पन्‍नू और भूमि पेडनेरकर ने बुजुर्ग शॉर्प शूटर प्रकाशो और चन्द्रो तोमर की भूमिका निभाई है. फिल्‍म को तुषार हीरानंदानी ने डायरेक्‍ट किया था.

बीते कुछ दिनों से शूटर दादी की सेहत बिगड़ी हुई है. उन्हें नाक की नस फटने की समस्या है. चिकित्सकों ने किसी तरह नस को ब्लॉक कर खून का बहाव रोका था, लेकिन सोमवार रात फिर से तबीयत बिगड़ गई. शूटर दादी के बड़े बेटे रामबीर सिंह ने बताया कि गत माह भी उन्हें नाक की नस के फटने की परेशानी हुई थी. उन्हें नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. जौहड़ी के अलावा जिले की सभी शूटिंग रेंज/एकेडमी पर निशानेबाजी का प्रशिक्षण ले रहे शूटर्स ने शूटर दादी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है.