यूपी: बीमार मां को बिना बिजली तड़पते नहीं देख सका बेटा, JE के कनेक्शन काटने पर किया सुसाइड
बागपत के रमाला क्षेत्र स्थित असारा गांव में 29 हजार रुपये का बिल बकाया होने पर बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 3:45 PM IST|
Updated : June 6, 2026 at 3:51 PM IST
बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक लाचार बेटे ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा लिया, क्योंकि उसकी वृद्ध मां गंभीर रूप से बीमार थी और बिजली विभाग ने 29 हजार रुपये बकाया न चुकाने पर घर का कनेक्शन काट दिया था.
भीषण गर्मी के इस दौर में तीन दिनों तक अपनी बीमार मां को बिना बिजली के तड़पते हुए यह बेटा देख नहीं पाया. अंततः मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुके इस युवक ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.
असारा गांव में पसरा मातम: भाई मोहसिन ने बताया कि अमजद ने बिजली विभाग की टीम से कनेक्शन न काटने और जल्द से जल्द बकाया बिल का भुगतान करने की बार-बार गुहार लगाई थी. इसके बावजूद विभाग के जिम्मेदार जूनियर इंजीनियर ने उनकी एक न सुनी और कनेक्शन काट दिया. यह मामला बागपत जिले के थाना रमाला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले असारा गांव का है. यहां अमजद ने बिजली संकट और पारिवारिक लाचारी से तंग आकर सुसाइड कर लिया.
29 हजार रुपये का था बकाया बिल: अमजद के भाई मोहसिन ने मीडिया को बताया कि करीब तीन दिन पहले बिजली विभाग की एक प्रवर्तन टीम उनके घर धमक आई थी. उस वक्त अमजद के घरेलू बिजली कनेक्शन पर करीब 29 हजार रुपये का पुराना बिल बकाया चल रहा था. विभाग की टीम ने जैसे ही तत्काल भुगतान न होने की दशा में कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की, अमजद ने उनके पैर पकड़ लिए. उसने चिलचिलाती गर्मी और घर में बिस्तर पर पड़ी अपनी बीमार मां का हवाला देते हुए कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी.
जेई देवेंद्र सैनी पर गंभीर आरोप: इतना ही नहीं, उसकी लाचार मां ने भी खुद तड़पते हुए बिजली न काटने की भीख मांगी थी, लेकिन मौके पर मौजूद जेई देवेंद्र सैनी का दिल नहीं पसीजा. उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से उनके घर की बिजली की लाइन को पोल से कटवा दिया. असारा गांव के ग्राम प्रधान नदीम ने बताया कि इसके बाद लगातार तीन दिन तक अमजद के घर में पूरी तरह से अंधेरा छाया रहा. इस दौरान उमस और भीषण गर्मी से उसकी बीमार मां लगातार तड़पती रही, जिससे अमजद अंदर से बेहद आहत हो गया था.
ग्राम प्रधान ने उठाए कार्यप्रणाली पर सवाल: इसी आत्मग्लानि और लाचारी के कारण उसने सोमवार को अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी जान दे दी. इस आत्मघाती कदम के बाद से पीड़ित परिवार और पूरे गांव में कोहराम मच गया. उधर, ग्राम प्रधान नदीम ने कहा कि इस झुलसाने वाली गर्मी में बिजली विभाग का यह दमनकारी रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है. उन्होंने मांग की कि सरकार ऐसी जानलेवा गर्मी में कम से कम गरीब लोगों को मानवीय आधार पर राहत दे, ताकि भविष्य में कोई दूसरा मजबूर बेटा ऐसा खौफनाक कदम उठाने को विवश न हो.
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