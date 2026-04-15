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बागपत के लापता युवक का शव तीन दिन बाद कुएं में मिला, दोस्त और एक नाबालिग गिरफ्तार

बागपत : छपरौली थाना क्षेत्र के सिनौली गांव के लापता युवक मुकुल (24) का शव खेत में स्थित कुएं से बरामद किया गया है. वारदात के बाबत पुलिस का कहना है कि युवक की हत्या गोली मार कर की गई थी. इस मामले में गांव के ही एक युवक और उसके नाबालिग भतीजे की भूमिका बताई जा रही है. पुलिस ने हत्यारोपी मनजीत को गिरफ्तार कर नाबालिग भतीजे को हिरासत में ले लिया है. हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है.

घटना की जानकारी देते एएसपी मनीष चौहान. (Video Credit : ETV Bharat)

एएसपी मनीष चौहान ने बताया कि छापरौली थाने में सिनौली गांव के मुकुल नामक युवक की हत्या के बाबत नामजद तहरीर दी गई थी. इसके बाद मंजीत और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तीन दिन पहले एक युवक मुकुल को घर से बुलाकर ले गया था. उसके बाद से वह लापता था. परिजनों द्वारा लगातार तलाश किए जाने के बावजूद जब मुकुल का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई. इसी बीच ग्रामीणों ने बीते मंगलवार को गांव के ही राजपाल के खेत में बने कुएं में मुकुल का शव देखा. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव कुएं से बाहर निकलवाया और शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया.