बागपत: यूथ आइकन अमन कुमार का विधानसभा में सम्मान, केंद्रीय बजट 2026 में दिया था अहम योगदान
बागपत के युवा अमन कुमार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'यूथ आइकन' के रूप में सम्मानित किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 7:49 PM IST
बागपत: बागपत की युवा शक्ति ने एक बार फिर अपने हुनर और उपलब्धियों से पूरे प्रदेश में नई पहचान बनाई है. उत्तर प्रदेश विधानसभा में 75 जनपदों से आए युवाओं के बीच बागपत के यूथ आइकन अमन कुमार को विशेष रूप से सम्मानित किया गया. इस दौरान अमन के कार्यों और उपलब्धियों की गूंज विधानसभा मंडप में सुनाई दी और बागपत एक बार फिर प्रदेशभर में छा गया. राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने अमन कुमार को सम्मानित करते हुए उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया.
विकसित भारत युवा संसद में अमन का नेतृत्व: विधानसभा में ‘केंद्रीय बजट 2026’ विषय पर आयोजित तीन दिवसीय ‘विकसित भारत युवा संसद’ में अमन कुमार को यूथ आइकन के रूप में आमंत्रित किया गया था.
केंद्रीय बजट 2026 के निर्माण में देशभर के युवाओं ने ‘विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग’ के माध्यम से अपने सुझाव सीधे प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए थे. इस राष्ट्रीय मंच पर अमन कुमार ने उत्तर प्रदेश के 79 युवाओं की टीम का ग्रुप कैप्टन बनकर सफल नेतृत्व किया. उनकी इसी उपलब्धि के लिए उन्हें राज्य स्तरीय युवा संसद में 75 जनपदों के प्रतिनिधियों के बीच सम्मानित किया गया.
अमन कुमार का विधानसभा में हुआ सम्मान: अमन कुमार ने प्रदेशभर के युवाओं के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए बागपत में विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी. उन्होंने पुरा महादेव मेले के ‘जीरो वेस्ट महोत्सव’, गांव की वेबसाइट निर्माण और कांवड़ यात्रा ऐप जैसे तकनीकी नवाचारों के बारे में विस्तार से बताया. इसके अलावा उन्होंने स्वीप बागपत ऐप, एनिमल वेलफेयर वॉलंटियर्स और सूचना विभाग की ‘सूचना मित्र’ पहल की भी चर्चा की. उन्होंने युवाओं को एनएसएस, एनसीसी और नागरिक सुरक्षा जैसे समूहों से जुड़कर प्रशासनिक कार्यों में स्वैच्छिक योगदान देने के लिए प्रेरित किया.
युवाओं ने डिजिटल इनोवेशन से बदली तस्वीर: अमन कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च युवा सम्मान ‘स्वामी विवेकानंद यूथ अवॉर्ड’ से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है. वर्ष 2025 में स्वयंसेवा क्षेत्र के राष्ट्रीय पुरस्कार ‘आई वॉलंटियर यूथ चैंपियन’ से सम्मानित होने वाले अमन देश के एकमात्र युवा हैं. इस तीन दिवसीय भव्य कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे. अमन की यह उपलब्धि बागपत जनपद के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद और प्रेरणा बनकर उभरी है.
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