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बागपत में शराब पीकर गली गलौच का विरोध करने पर युवक की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

बागपत : बागपत कोतवाली क्षेत्र के सरूरपुरकलां गांव में मंगलवार रात दो पक्षों के बीच झगड़े में एक युवक की हत्या कर दी गई और कई अन्य घायल हो गए. वारदात की वजह घर के बाहर शराब पीकर गाली-गलौज करने का विरोध करना बताया जा रही है. पुलिस ने आरोपी पक्ष के तीन लोगों को हिरासत में लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.



सरूरपुरकलां गांव निवासी बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मी डालचंद ने बताया कि मंगलवार रात उनका बेटा मोनू अपने दो साल के बेटे को घर के बाहर चारपाई पर बैठा ​था. तभी पड़ोसी राजेश पक्ष के लोग शराब पीकर गाली-गलौज करने लगे. मोनू ने गाली-गलौज करने का विरोध किया तो उसके साथ गाली-गलौज की गई. उस समय लोगों ने मामलाा शांत करा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद राजेश, राधेश्याम, अनुज समेत कई अन्य लोगों के साथ धारदार हथियार और लाठी-डंडे लेकर मेरे घर में घुस आए. हमलावरों ने घर में बैठे बेटे अमित, मोनू और सोनू समेत अन्य लोगों पर बलकटी से काटकर घायल कर दिया. शोर सुनकर आसपास के लोग वहां आए तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए.



डालचंद के अनुसार घायल बेटों के साथ सीएचसी पहुंचे तो दूसरे पक्ष के घायल राजेश, राधेश्याम और अनुज कोतवाली पहुंच गए. सीएचसी में उपचार के दौरान मोनू की मौत हो गई. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. एडिशनल एसपी प्रवीण कुमार चौहान का कहना है कि सरूरपुरकलां गांव में मंगलवार रात आपसी विवाद के चलते दो पक्षों में संघर्ष हुआ था. जिसमे एक व्यक्ति की मौत हुई है. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. बाकी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है. हत्या के बाद दोनों पक्षों में तनाव को देखते हुए गांव में पुलिसबल तैनात कर दिया गया है.