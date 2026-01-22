ETV Bharat / state

तंत्र-मंत्र के बहाने बागपत की महिला से शामली में छेड़छाड़; आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार

सीओ कैराना हेमंत कुमार ने बताया महिला द्वारा तंत्र-मंत्र के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया गया था.

आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार.
आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 9:03 AM IST

शामली: तंत्र-मंत्र से इलाज के बहाने तांत्रिक ने बागपत की महिला से छेड़छाड़ की. महिला के परिजनों की शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित महिला ने तांत्रिक के पास बेटे का इलाज कराने पहुंची थी.

सीओ कैराना हेमंत कुमार ने बताया कि बताया कि थाना कांधला पर एक महिला द्वारा तंत्र-मंत्र की क्रिया करने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया था. इसी मामले में आरोपी तांत्रिक की तलाश की जा रही थी, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने बताया कि शामली की कांधला पुलिस ने जनपद बागपत के मोहल्ला घोषियान पुराना कस्बा थाना कोतवाली निवासी यूसुफ को गिरफ्तार किया है. यह तांत्रिक क्रिया करता है. इसी पर महिला के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है.

महिला ने क्या शिकायत की थी: कांधला थाने पर एक महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि दिनांक 31 दिसंबर 2025 को वह एक तांत्रिक के पास गई थी. तांत्रिक ने उसे बताया कि उसके बेटे पर किसी ने कुछ तंत्र-मंत्र कर दिया है. अब उसे बेटे का इलाज कराना पड़ेगा.

इसके बाद तांत्रिक ने उससे कहा कि मैं तंत्र-मंत्र से तुम्हारे बेटे का इलाज कर दूंगा और तुम्हारा बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा. महिला भी तांत्रिक की बातों पर यकीन करने लगी और उसके पास अपने बेटे का इलाज कराने के लिए पहुंच गई.

शामली में इलाज कराने पहुंची महिला का आरोप है कि वहां पर तांत्रिक ने उसके साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद महिला ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई. परिजनों ने मामले की शिकायत कांधला पुलिस से की. पुलिस ने मुकदमा दर्ज आरोपी की तलाश शुरू की, जिसे अब पकड़ा गया है.

