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​धर्म और तकनीक का संगम; बागपत के बड़ा गांव में 'मंगल कलश' के रूप में बनी पानी की टंकी

​इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई पानी की टंकी. खूबसूरती देख दंग रह जाते हैं लोग.

बागपत के बड़ा गांव में 'मंगल कलश' पानी की टंकी.
बागपत के बड़ा गांव में 'मंगल कलश' पानी की टंकी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
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बागपत : ​उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के ऐतिहासिक 'बड़ा गांव' में कला और इंजीनियरिंग का अद्भुत मेल देखने को मिल रहा है. इस मेल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान उभर कर सामने आई है. यहां स्थित त्रिलोकतीर्थ धाम में बनी एक लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है.

जानें; 'मंगल कलश' के रूप में बनी पानी की टंकी की खासियत. (Video Credit : ETV Bharat)

​भारतीय संस्कृति में कलश को सुख, समृद्धि और मांगलिकता का प्रतीक माना जाता है. इसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति का निवास स्थान कहा गया है. इसी मान्यता के आधार पर बड़ा गांव में विशाल ओवरहेड टैंक को 'मंगल कलश' की आकृति में ढाला गया है. यह टंकी सनातन और जैन धर्म की वैदिक परंपराओं का संगम है. ​इस अनोखी टंकी का निर्माण रुड़की से सेवानिवृत्त इंजीनियर अशोक जैन के तकनीकी सहयोग और डिजाइन से किया गया है. ​त्रिलोकतीर्थ में आने वाले श्रद्धालु इस कलश रूपी टंकी को देख कर तस्वीरें और वीडियो अपने मोबाइल में कैद करते हैं.


आईआईटी रुड़की से सेवानिवृत्त इंजीनियर अशोक जैन बताते हैं कि कलश रूपी पानी की टंकी का निर्माण भगवान बाहुबली मंदिर परिसर में कराया गया है. पानी की टंकी की क्षमता एक लाख लीटर है. टंकी के अनूठे डिज़ाइन के लिए इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका हैं. अब यह देश ही नहीं दुनियाभर के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है.

वरिष्ठ इतिहासकार डॉ. अमित राय जैन का कहना है कि सनातन स्वरूप वाली टंकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं. बड़ागांव स्थित त्रिलोकतीर्थ में आने वाले श्रद्धालु इस कलशरूपी पानी की टंकी को अपने मोबाइल में कैद करते हैं. कलश रूप में पानी की टंकी सनातन और जैन धर्म की धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरा का स्वरूप बनी हुई है.

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