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​धर्म और तकनीक का संगम; बागपत के बड़ा गांव में 'मंगल कलश' के रूप में बनी पानी की टंकी

बागपत के बड़ा गांव में 'मंगल कलश' पानी की टंकी. ( Photo Credit : ETV Bharat )