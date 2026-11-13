राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा गार्ड को गोली मारने वाले इनामी दो बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा गार्ड को गोली मारने वाले इनामी दो बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार
रमाला थाना क्षेत्र के गांव गोपालपुर खड़ाना में दीपावली की रात हुई थी घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 2:18 PM IST
बागपत : रमाला थाना क्षेत्र के गांव गोपालपुर खड़ाना में दीपावली की रात को पड़ोसियों के बीच हुई गोलाबारी और राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड सौरभ कुमार को गोली मारकर घायल करने के मामले में बागपत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. गुरुवार देर रात रमाला पुलिस टीम ने दो वांछित अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया है.
बता दें, गोपालपुर खडाना गांव में दीपावली की रात हुए विवाद में धीरज और मोनू उर्फ प्रवीण निवासीगण गोपालपुर खड़ाना ने राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड सौरभ कुमार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. साथ ही बेटे विनीत के सिर में डंडा मारकर घायल कर दिया था. इस मामले में सौरभ के पिता जनकराज ने आरोपियों के खिलाफ रमाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.
बागपत पुलिस अधीक्षक पूर्णेन्दु सिंह ने बताया कि गुरुवार रात रमाला पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इसी दौरान सूचना मिली कि उपरोक्त मुकदमे में वांछित एवं 10-10 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त धीरज और मोनू उर्फ प्रवीण बूढ़पुर रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पर ट्यूबवेल के पीछे मौजूद हैं. सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की. खुद को घिरता देख अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी धीरज घायल हो गया. जबकि दूसरा आरोपी गन्ने के खेत में घुस गया. इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी के बाद दोनों आरोपियों को दबोच लिया. घायल आरोपी धीरज के पास दो तमंचे, दो जिंदा कारतूस और चार खोखे बरामद हुए हैं.