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राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा गार्ड को गोली मारने वाले इनामी दो बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

एनकाउंटर में गिरफ्तार बदमाश. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बागपत : रमाला थाना क्षेत्र के गांव गोपालपुर खड़ाना में दीपावली की रात को पड़ोसियों के बीच हुई गोलाबारी और राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड सौरभ कुमार को गोली मारकर घायल करने के मामले में बागपत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. गुरुवार देर रात रमाला पुलिस टीम ने दो वांछित अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया है.

जानकारी देते बागपत पुलिस अधीक्षक पूर्णेन्दु सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, गोपालपुर खडाना गांव में दीपावली की रात हुए विवाद में धीरज और मोनू उर्फ प्रवीण निवासीगण गोपालपुर खड़ाना ने राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड सौरभ कुमार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. साथ ही बेटे विनीत के सिर में डंडा मारकर घायल कर दिया था. इस मामले में सौरभ के पिता जनकराज ने आरोपियों के खिलाफ रमाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.