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Triple Accident; ग्रीनफील्ड हाईवे पर टटीरी के पास भीषण दुर्घटना, कैंटर के परखच्चे उड़े, चालक की मौत

दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे पर अग्रवाल मंडी टटीरी के पास बुधवार तड़के भीषण दुर्घटना हुई.

ग्रीनफील्ड हाईवे पर टटीरी के पास भीषण दुर्घटना.
ग्रीनफील्ड हाईवे पर टटीरी के पास भीषण दुर्घटना. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 8:15 AM IST

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बागपत/बरेली : दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे पर बुधवार तड़के भीषण दुर्घटना हो गई. अग्रवाल मंडी टटीरी के पास तेज रफ्तार कैंटर का केबिन अलग हो गया. इस हृदयविदारक दुर्घटना में कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं पीछे से आई एक तेज रफ्तार पिकअप भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. पुलिस ने घायल पिकअप चालक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कराया है. इसके अलावा बरेली में हुए सड़क हादसे में बाइकसवार की मौत युवक की मौत हो गई.

ईंट लदे खड़े ट्रक से टकराया कैंटर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवे के किनारे ईंटों से लदा एक ट्रक खड़ा था. इसी दौरान पीछे से आया एक तेज रफ्तार कैंटर ट्रक में भिड़ गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंटर का केबिन उखड़कर काफी दूर जा गिरा. हादसे में कैंटर चालक की मौत हो गई. कैंटर चालक की पहचान रंजीत के रूप में हुई. लोग राहत कार्य में जुटे थे, इसी दौरान पीछे से आया एक बेकाबू पिकअप कैंटर के मलबे में जा घुसा. जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है.

कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया कि ग्रीनफील्ड हाईवे पर दुर्घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. कैंटर चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों को सूचित करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. यातायात प्रभारी सतेंद्र सिंह ने एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तैनात है. बेकाबू वाहन चलाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है.

बरेली सड़क हादसे में बाइकसवार की मौत, एक घायल

बहेड़ी के शेरगढ़ मार्ग पर आदलपुर गांव के पास हुए सड़क हादसे में बाइकसवार एक युवक की मौत हो गई. जबकि उसके साथ मौजूद युवक का बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद आरोपी चालक वाहन समेत फरार हो गया है.

बहेड़ी इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि भोजीपुरा थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी नरेश उर्फ भूरे पुत्र राकेश अपने मौसेरे बहनोई राजेश पुत्र बंधूराम निवासी बंजरया थाना शीशगढ़ के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे. बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम आदलपुर के पास तेज रफ्तार एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में नरेश उर्फ भूरे की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं राजेश गंभीर रूप से घायल है. अज्ञात वाहन की तलाश के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है.

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