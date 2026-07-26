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बागपत में पत्नी की हत्या करने के बाद थाने पहुंचा पति, सामने आई चौंकाने वाली बात

रमाला थाना क्षेत्र के बराल गांव में हुई सनसनीखेज वारदात.

बागपत : घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या
बागपत : घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 10:47 AM IST

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बागपत : बराल गांव में शनिवार को घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. आरोपी अपनी पत्नी को अमरूद तोड़ने के बहाने बाइक से खेत में स्थित नलकूप पर ले गया था. जहां सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने हत्या की बात कुबूल की. पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

रमाला थाने के इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि बराल निवासी संदीप (40) शनिवार दोपहर पत्नी मधु (35) को अमरूद खिलाने की बात कहकर खेत में स्थित नलकूप पर ले गया था. आरोपी ने वहीं पर मधु का गला दबाकर मार दिया. इसके बाद वह थाने पहुंचा था और घटना की जानकारी दी थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.


मधु के भाई कपिल निवासी गांगनौली की तहरीर के अनुसार उसकी बड़ी बहन प्रीति का विवाह वर्ष 2006 में संदीप के साथ हुआ था. वर्ष 2009 में बीमारी के चलते प्रीति की मौत हो गई थी. इसके बाद परिवार ने छोटी बहन मधु का विवाह संदीप के साथ कर दिया था. प्रीति से संदीप का एक बेटा मोक्ष और मधु से एक बेटी मानवी है.


कपिल का आरोप है कि संदीप आए दिन मधु के साथ मारपीट करता था. शनिवार दोपहर करीब एक बजे वह बहन के घर पहुंचा था. वहां उसकी सास राजबाला ने बताया कि संदीप मधु को चिकित्सक के पास लेकर गया है. कुछ देर बाद उसे मधु की हत्या किए जाने की जानकारी मिली. इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. आरोपी संदीप के पिता धर्मपाल सेवानिवृत्त दारोगा हैं और उसका भाई राजीव उपनिरीक्षक है. भतीजा प्रतीक पुलिस विभाग में दारोगा के पद पर तैनात है.

सीओ बड़ौत अंशु जैन ने बताया कि आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. हत्या के कारणों समेत मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. मामले में तहरीर प्राप्त हो गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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