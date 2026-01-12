ETV Bharat / state

बागपत में शिक्षिका ने खून से लिखा पत्र डीएम को सौपा, राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु

हजारीलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज की शिक्षिका निधि शर्मा ने कॉलेज प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप.

शिक्षिका ने इच्छा मृत्यु की मांग की
शिक्षिका ने इच्छा मृत्यु की मांग की (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 9:00 PM IST

बागपत: हजारीलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज की शिक्षिका निधि शर्मा ने कॉलेज प्रबंधन पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति के नाम खून से लिखा पत्र जिलाधिकारी अस्मिता लाल को सौपा. जिसमें शिक्षिका ने परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग की है.

राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग (Video Credit; ETV Bharat)

कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप: बागपत के खेला गांव स्थित हजारीलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज की शिक्षिका निधि शर्मा ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. निधि शर्मा का आरोप है कि प्रबंधक के द्वारा लगातार उनका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है. स्कूल परिसर सहित रास्ते में भी उनके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है. शिक्षिका निधि शर्मा ने बताया की वह मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली है. 2022 मे उनका चयन हुआ था और बागपत के हजारी लाल इंटर कॉलेज मे वह तैनात है.

इच्छा मृत्यु की मांग: प्रबंधक के उत्पीड़न से परेशान निधि शर्मा ने तीन दिन पहले अपने परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की मांग की थी, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई न होते देख, निधि शर्मा ने आज सोमवार को सैकड़ों लोगों के साथ बागपत कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गई और राष्ट्रपति के नाम खून से लिखा एक पत्र डीएम अस्मिता लाल को सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की.

डीएम ने जांच के दिए निर्देश: मामले को देखते हुए जिलाधिकारी अस्मिला लाल ने धरना स्थल पर पहुंचकर पीड़िता निधि शर्मा से बात की, निधि शर्मा ने दुर्व्यवहार की सारी बातें जिलाधिकारी से बताई. इसके बाद डीएम ने जांच के निर्देश दिए है. धरने में विभिन्न संगठन के लोग भी मौजूद थे. सभी ने निधि शर्मा को न्याय दिलाने की बात कही. और कहा कि महिला का उत्पीड़न का है जो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. फिलहाल अधिकारी इस मामले में नजर बनाए हुए हैं.

