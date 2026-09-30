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Asian Games 2026: पदक से चूकीं बागपत की तान्या और अनुष्का

बागपत: जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स-2026 में बागपत की दो बेटियों से देश को पदक की उम्मीद थी, लेकिन दोनों खिलाड़ी पदक से चूक गईं. हैमर थ्रो स्पर्धा में गाधी गांव की तान्या चौधरी ने 65.35 मीटर और बालैनी की अनुष्का यादव ने 64.56 मीटर का थ्रो किया. तान्या चौथे और अनुष्का पांचवें स्थान पर रहीं. दोनों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन पोडियम तक नहीं पहुंच सकीं.



मंगलवार शाम चार बजे के बाद शुरू हुई हैमर थ्रो स्पर्धा को लेकर बागपत में खिलाड़ियों के परिजन और खेलप्रेमी टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहे. गाधी गांव में तान्या के पिता नरेंद्र सिंह समेत परिवार और पड़ोसियों में बेटी के पदक जीतने की उम्मीद थी.



तान्या चौधरी ने पहले प्रयास में 62.09 मीटर, दूसरे में 64.02 मीटर और तीसरे प्रयास में 61.83 मीटर का थ्रो किया. चौथा प्रयास फाउल रहा. पांचवें प्रयास में तान्या ने 65.35 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया. छठे प्रयास के बाद उनका अंतिम स्थान चौथा रहा. वह कांस्य पदक से 3.07 मीटर दूर रहीं.



वहीं, बालैनी की अनुष्का यादव ने पहले प्रयास में 64.29 मीटर का थ्रो किया। दूसरा प्रयास फाउल रहा. तीसरे प्रयास में उन्होंने 64.56 मीटर का प्रदर्शन किया, जबकि चौथा प्रयास भी फाउल रहा। पांचवें प्रयास में 62.20 मीटर और अंतिम प्रयास में फाउल के साथ उनका प्रदर्शन समाप्त हुआ. अनुष्का पांचवें स्थान पर रहीं.



हांगझोऊ से बेहतर किया प्रदर्शन: 2023 में चीन के हांगझोऊ में हुए एशियन गेम्स में भी तान्या चौधरी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था. उस प्रतियोगिता में उन्होंने 60.50 मीटर का थ्रो कर सातवां स्थान हासिल किया था. इस बार जापान में तान्या ने 65.35 मीटर का थ्रो कर अपने प्रदर्शन में सुधार किया और सातवें से चौथे स्थान पर पहुंचीं। हालांकि, वह पदक जीतने से चूक गईं.



मैच से पहले पिता से मांगा आशीर्वाद: तान्या के मुकाबले को लेकर गाधी गांव में परिवार और पड़ोसी काफी उत्साहित थे. मुकाबला शुरू होने से करीब एक घंटे पहले तान्या ने अपने पिता नरेंद्र सिंह से फोन पर बात की. पिता के अनुसार, तान्या ने फोन पर कहा, पापा, आशीर्वाद दो. इसके बाद नरेंद्र सिंह बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे. उन्हें उम्मीद थी कि तान्या देश के लिए पदक जीतकर लौटेगी, लेकिन मुकाबला समाप्त होने के बाद परिवार को निराशा हाथ लगी. तान्या के पिता नरेंद्र सिंह ने कहा कि बेटी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है.



चीन के खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण और रजत: हैमर थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक चीन के खिलाड़ियों के नाम रहे. तान्या और अनुष्का के पदक से चूकने के बाद बागपत के खेलप्रेमियों में निराशा है, हालांकि दोनों खिलाड़ियों के भारतीय दल में शामिल होकर एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर जिले के लोग गर्व भी महसूस कर रहे हैं.