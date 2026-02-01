ETV Bharat / state

बागपत में 7 शिकारी गिरफ्तार, कब्जे से जंगली बिल्ली, सियार समेत कई वन्यजीव बरामद

बागपत : वन विभाग की बड़ी कार्रवाई में वन्यजीवों की शिकार और तस्करी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों को कब्जे से जंगली बिल्ली, सियार, जल मुर्गी, खरगोश सहित कई वन्यजीवों के शव बरामद किए गए हैं. इसके अलावा शिकार में इस्तेमाल होने वाले खटके, रस्से, जाल और धारदार हथियार भी जब्त किए हैं. वन्यजीवों की तस्करी का जाल हरियाणा तक फैला होने की बात सामने आई है.

बागपत में 7 शिकारी गिरफ्तार. (Video Credit : ETV Bharat)

डीएफओ विनोद कुमार ने बताया कि वन्यजीवों के शिकार और तस्करी की लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया था. टीम में वन क्षेत्राधिकारी सुनेंद्र कुमार, वनरक्षक संजय, वन दरोगा उमेश और वन दरोगा राहुल भाटी शामिल थे. रविवार को सटीक सूचना पर वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर सात शिकारियों को पकड़ा. आरोपियों के कब्जे से कई मृत वन्यजीव व हथियार बरामद हुए हैं.