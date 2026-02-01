बागपत में 7 शिकारी गिरफ्तार, कब्जे से जंगली बिल्ली, सियार समेत कई वन्यजीव बरामद
बागपत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी. शिकारियों का नेटवर्क बागपत से हरियाणा तक फैला था.
Published : February 1, 2026 at 2:36 PM IST
बागपत : वन विभाग की बड़ी कार्रवाई में वन्यजीवों की शिकार और तस्करी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों को कब्जे से जंगली बिल्ली, सियार, जल मुर्गी, खरगोश सहित कई वन्यजीवों के शव बरामद किए गए हैं. इसके अलावा शिकार में इस्तेमाल होने वाले खटके, रस्से, जाल और धारदार हथियार भी जब्त किए हैं. वन्यजीवों की तस्करी का जाल हरियाणा तक फैला होने की बात सामने आई है.
डीएफओ विनोद कुमार ने बताया कि वन्यजीवों के शिकार और तस्करी की लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया था. टीम में वन क्षेत्राधिकारी सुनेंद्र कुमार, वनरक्षक संजय, वन दरोगा उमेश और वन दरोगा राहुल भाटी शामिल थे. रविवार को सटीक सूचना पर वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर सात शिकारियों को पकड़ा. आरोपियों के कब्जे से कई मृत वन्यजीव व हथियार बरामद हुए हैं.
डीएफओ के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने शिकार किए गए वन्यजीवों को हरियाणा में बेचने की बात स्वीकार की है. आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. साथ ही अवैध शिकार और तस्करी पर रोक लगाने के लिए निगरानी और गश्त तेज कर दी गई है. फिलहाल वन विभाग की कार्रवाई से बड़ा गिरोह पकड़ा गया है. इससे वन्यजीव तस्करी का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त हो गया है.
