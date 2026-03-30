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बागपत में SDM का ड्राइवर 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने खेकड़ा तहसील में की कार्रवाई

बागपत जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने बताया कि खेकड़ा SDM निकेत वर्मा के ड्राइवर निशु को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है.

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खेकड़ा तहसील में एसडीएम का ड्राइवर निशू गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 3:01 PM IST

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बागपत: गौरक्षक सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जमीन कुर्रेबन्दी के मामले में एसडीएम के ड्राइवर को एक लाख की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा. इस बड़ी कार्रवाई के बाद एक बार फिर बागपत जनपद में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है. बागपत जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने पुष्टि की है कि एंटी करप्शन टीम ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर उसके खिलाफ कोतवाली खेकड़ा में मुकदमा दर्ज कराया है. यह पूरा मामला बागपत जनपद की खेकड़ा तहसील से जुड़ा हुआ है. यहां लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं.

70 बीघा जमीन के बंटवारे के लिए मांगी रिश्वत: खेकड़ा तहसील के भगौट गांव के रहने वाले गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षय कुमार के परिवार की 70 बीघा पुश्तैनी जमीन का विवाद चल रहा है. जमीन के कानूनी बंटवारे (कुर्रेबन्दी) को लेकर अक्षय कुमार द्वारा महीनों पहले एसडीएम खेकड़ा के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था. आरोप है कि इस मामले में फैसला पक्ष में कराने के बदले एसडीएम के प्राइवेट चालक निशु द्वारा दो लाख रुपये की मोटी रिश्वत मांगी गई थी. अक्षय कुमार ने हार मानने के बजाय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और मेरठ स्थित एंटी करप्शन टीम से संपर्क साधा.

जाल बिछाकर एक लाख लेते पकड़ा गया ड्राइवर: एंटी करप्शन टीम ने शिकायत के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और अक्षय कुमार को केमिकल लगे नोट देकर भेजा. खेकड़ा तहसील परिसर में जैसे ही अक्षय कुमार ने ड्राइवर निशु को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपये थमाए, वैसे ही वहां पहले से मौजूद टीम ने उसे दबोच लिया. टीम ने तत्काल चालक के हाथ धुलवाए, जिससे रिश्वत लेने की पुष्टि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हो गई.

बागपत में लगातार सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मामले: बागपत जनपद में सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वतखोरी का यह पहला मामला नहीं है, इससे करीब डेढ़ माह पूर्व भी बड़ौत तहसील में नायब तहसीलदार के पेशगार को 10,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया था, तीन साल पहले भी जिला पंचायत कार्यालय में तैनात एक प्रशासनिक अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा गया था, बार-बार हो रही इन गिरफ्तारियों ने तहसील स्तर पर फैले भ्रष्टाचार के सिंडिकेट को उजागर कर दिया है.

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