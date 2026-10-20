बागपत में सड़क हादसा: दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने दो सगी बहनों को कुचला, मौके पर मौत
बागपत में दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रही दो सगी बहनों को कुचल दिया. दोनों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 6:05 PM IST
बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-709B) पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. सड़क पार कर रही दो मासूम सगी बहनों को ईंटों से लदे एक बेलगाम और तेज रफ्तार ट्रक ने बुरी तरह कुचल दिया.
इस हादसे में तीन वर्षीय अलीना और छह वर्षीय नव्या की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों सगी बहनें अपने चाचा के घर से वापस लौट रही थीं और इसी दौरान हाईवे पार करते समय इस हादसे का शिकार हो गईं.
परिवार में मचा कोहराम और डॉक्टर ने की पुष्टि: घटना के तुरंत बाद पूरे परिवार और गांव में कोहराम मच गया तथा परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. जिला अस्पताल के मेडिकल अफसर डॉ. शाहिद ने बताया कि पाली गांव के रहने वाले तालीम की दोनों बेटियां अपने रिश्तेदार के यहां से लौट रही थीं. जब वे हाईवे पार कर रही थीं, तभी ईंटों से लदे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना भयानक था कि दोनों बच्चियों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही घटनास्थल पर दम तोड़ दिया था.
पाली गांव की रहने वाली थीं लड़कियां: सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया. अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार चौहान ने बताया कि पाली गांव की रहने वाली दोनों बहनें दिल्ली-सहारनपुर मार्ग पर सड़क क्रॉस कर रही थीं. पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी चालक की तलाश के साथ-साथ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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