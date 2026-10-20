ETV Bharat / state

बागपत में सड़क हादसा: दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने दो सगी बहनों को कुचला, मौके पर मौत

सड़क पार करते वक्त ईंटों से लदे ट्रक ने दोनों बच्चियों को कुचला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-709B) पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. सड़क पार कर रही दो मासूम सगी बहनों को ईंटों से लदे एक बेलगाम और तेज रफ्तार ट्रक ने बुरी तरह कुचल दिया.

इस हादसे में तीन वर्षीय अलीना और छह वर्षीय नव्या की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों सगी बहनें अपने चाचा के घर से वापस लौट रही थीं और इसी दौरान हाईवे पार करते समय इस हादसे का शिकार हो गईं.