दीपावली पर बागपत को मिली रेलवे ओवरब्रिज की सौगात, तीन साल का इंतजार खत्म
टटीरी में सांसद, मंत्री और विधायक ने नवनिर्मित ओवरब्रिज का उद्घाटन किया. हजारों लोगों को मिलेगी जाम और परेशानी से मुक्ति.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 1:32 PM IST
बागपत: दीपावली के त्योहार पर बागपत के लोगों को बड़ी सौगात मिली है. टटीरी में करीब तीन साल से निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का शनिवार को सांसद, मंत्री और विधायक ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. ओवरब्रिज शुरू होने के साथ ही क्षेत्र के लोगों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया.
ऐसा होने से अब बड़े वाहनों से लेकर दुपहिया वाहन चालकों तक को रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम और आवागमन की परेशानियों से राहत मिलेगी. दीपावली के मौके पर मिली इस सौगात से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है.
टटीरी में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होने के बाद से ही लोगों को आवागमन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. करीब तीन साल तक चले निर्माण कार्य के दौरान यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी. रेलवे फाटक बंद होने पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थीं.
ख़ासकर बड़े व्यावसायिक वाहनों और मालवाहक गाड़ियों को निकलने में काफी समय लगता था. वहीं, दुपहिया वाहन चालक, राहगीर और रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले नौकरीपेशा लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी.
रेलवे फाटक बंद होने के कारण कई बार वाहन चालकों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था. इससे न केवल लोगों का समय बर्बाद होता था, बल्कि आसपास के मार्गों पर भी यातायात का दबाव बढ़ जाता था.
स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों को भी इस समस्या से जूझना पड़ता था. अब ओवरब्रिज चालू होने से रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिलने की उम्मीद है.
करीब तीन साल के लंबे इंतजार के बाद तैयार हुए इस ओवरब्रिज से टटीरी सहित आसपास के गांवों और कस्बों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। क्षेत्र के लोगों के लिए यह मार्ग आवागमन का महत्वपूर्ण रास्ता है.
ओवरब्रिज शुरू होने से रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन गुजरने के दौरान वाहनों को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे यातायात सुचारु होगा और लोगों का सफर भी पहले के मुकाबले आसान हो सकेगा.
दीपावली के अवसर पर ओवरब्रिज का उद्घाटन होने से क्षेत्रवासियों को दोहरी खुशी मिली है. लंबे समय से जिस सुविधा का इंतजार किया जा रहा था, वह अब लोगों के लिए उपलब्ध हो गई है.
स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि ओवरब्रिज शुरू होने से टटीरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और रेलवे फाटक के कारण होने वाली रोजमर्रा की परेशानी से स्थायी राहत मिलेगी.