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दीपावली पर बागपत को मिली रेलवे ओवरब्रिज की सौगात, तीन साल का इंतजार खत्म

बागपत को मिली रेलवे ओवरब्रिज की सौगात, तीन साल का इंतजार खत्म. ( ईटीवी भारत )

बागपत: दीपावली के त्योहार पर बागपत के लोगों को बड़ी सौगात मिली है. टटीरी में करीब तीन साल से निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का शनिवार को सांसद, मंत्री और विधायक ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. ओवरब्रिज शुरू होने के साथ ही क्षेत्र के लोगों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया.

ऐसा होने से अब बड़े वाहनों से लेकर दुपहिया वाहन चालकों तक को रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम और आवागमन की परेशानियों से राहत मिलेगी. दीपावली के मौके पर मिली इस सौगात से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है.

टटीरी में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होने के बाद से ही लोगों को आवागमन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. करीब तीन साल तक चले निर्माण कार्य के दौरान यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी. रेलवे फाटक बंद होने पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थीं. ख़ासकर बड़े व्यावसायिक वाहनों और मालवाहक गाड़ियों को निकलने में काफी समय लगता था. वहीं, दुपहिया वाहन चालक, राहगीर और रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले नौकरीपेशा लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी. बागपत को मिली रेलवे ओवरब्रिज की सौगात, तीन साल का इंतजार खत्म. (ईटीवी भारत) रेलवे फाटक बंद होने के कारण कई बार वाहन चालकों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था. इससे न केवल लोगों का समय बर्बाद होता था, बल्कि आसपास के मार्गों पर भी यातायात का दबाव बढ़ जाता था.