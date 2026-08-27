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बागपत में युवक ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी: दिल्ली अस्पताल में मौत, व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा- 'मौत का जिम्मेदार मैं खुद'

'मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं': खुदकुशी से पहले युवक का व्हाट्सएप स्टेटस ( Photo Credit: ETV Bharat )